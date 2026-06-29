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Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло

10:11 29.06.2026 Пн
2 хв
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aimg Олена Чупровська
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло Фото: відключення світла можливі в різних регіонах України (Getty Images)
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Завтра, 30 червня, в Україні можуть бути введені графіки відключення електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго.

Повідомлення про ймовірні вимкнення електрики на 30 червня від ранку почали з'являтись в соцмережах різних обленерго.

Зокрема, прогнозують вимкнення світла у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Є графіки також для Волинської області.

"На виконання вимог, визначених змінами до постанови НКРЕКП №332 (постанова №416 від 24.03.2026), а також відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго», повідомляємо про прогнозні обсяги обмеження електропостачання на 30 червня 2026 року," - йдеться, зокрема, у дописі Хмельницькобленерго.

На скільки відключатимуть світло

Для промисловості та бізнесу передбачені відключення у повному обсязі, 5 черг. А для звичайних споживачів можливі вимкнення в обсязі 1 черги.

У більшості регіонів, де уже опубліковані графіки, - це відключення на 1 годину.

Графік відключення опублікували у Прикарпаттяобленерго.

Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світлоФото: графіки відключення електроенергії на 30 червня на території Івано-Франківської області (t.me/prykarpattyaoblenergo_official)

На Кіровоградщині відключення будуть відчутнішими. Зокрема, в області діятимуть обмеження в обсязі 2 годин.

Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світлоФото: графіки відключення електроенергії на 30 червня на території Кіровоградської області (t.me/light_Kirovograd)

ДТЕК також опублікував попередній графік вимкнення світла на 30 червня на Київщині.

Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світлоФото: графіки відключень 30 червня (dtek_ua)

Як можуть вимикати світло під час спеки

Як повідомляло РБК-Україна, в Yasno вже попереджали про напружену роботу енергосистеми через аномальну спеку в Україні та Європі.

Компанія закликала українців тримати гаджети зарядженими і стежити за повідомленнями енергетиків.

Тим часом глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко раніше попереджав, що за певних умов відключення світла влітку можуть сягати п'яти годин.

За його словами, це можливо у разі масованих обстрілів і спеки вище 30 градусів - тоді балансувати систему доведеться за рахунок споживачів у вечірній пік.

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Графіки відключення світла Електроенергія
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Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
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