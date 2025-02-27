Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в сети радостным событием - сегодня, 27 февраля, день рождения у ее мамы. В связи с этим она написала трогательный пост и опубликовала несколько совместных фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Мамочка, с днем рождения", - подписала Осадчая серию фото.
Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)
"Три года назад в этот день, на третий день полномасштабной войны, мы думали об одном - пусть мы будем все живы и вместе и тогда мы сможем все", - поделилась она воспоминанием.
Мама Кати Осадчей с внуком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Спасибо, что ты у меня такая молодая, вдохновенная, спасибо за всю поддержку и веру в меня!" - написала телеведущая.
Катя Осадчая с мамой, папой и сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)
Отметим, что Елена Александровна может похвастаться идеальной фигурой в свои годы. Осадчая не раз признавалась в интервью, что она восхищается физической формой своей матери и тоже старается следить за внешним видом, из-за чего в последнее время больше уделяет времени спорту.
Осадчая с мамой (скриншот)
Как отреагировали в сети
Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать фото Осадчей с мамой - многие подчеркнули, что мама выглядит гораздо моложе своих лет:
- "Поздравляю маму с днем рождения! Главное - крепкого здоровья и мирного неба над головой"
- "Мама просто красотка!"
- "Вот это гены! Поздравляю!"
- "Боже, какая мама красавица! С днем рождения, всех благ вам".
Катя Осадчая с мамой Еленой Александровной (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. Отец ведущей - Александр Владимирович - генеральный директор ПО "Киевприбор". Мама - домохозяйка, по профессии библиотекарь. Также у звезды есть брат, который младше нее на несколько лет. Он живет за границей.
Вас также может заинтересовать
- Маша Ефросинина показала отца на редком фото: как он выглядел
- Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
- Маричка Падалко покорила архивными фото свадьбы с мужем, который сейчас в ВСУ