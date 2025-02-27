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Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет

Четверг 27 февраля 2025 20:35
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Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в сети радостным событием - сегодня, 27 февраля, день рождения у ее мамы. В связи с этим она написала трогательный пост и опубликовала несколько совместных фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Мамочка, с днем рождения", - подписала Осадчая серию фото.
Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)

"Три года назад в этот день, на третий день полномасштабной войны, мы думали об одном - пусть мы будем все живы и вместе и тогда мы сможем все", - поделилась она воспоминанием.
Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Мама Кати Осадчей с внуком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Спасибо, что ты у меня такая молодая, вдохновенная, спасибо за всю поддержку и веру в меня!" - написала телеведущая.
Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Катя Осадчая с мамой, папой и сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Елена Александровна может похвастаться идеальной фигурой в свои годы. Осадчая не раз признавалась в интервью, что она восхищается физической формой своей матери и тоже старается следить за внешним видом, из-за чего в последнее время больше уделяет времени спорту.
Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Осадчая с мамой (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать фото Осадчей с мамой - многие подчеркнули, что мама выглядит гораздо моложе своих лет:

  • "Поздравляю маму с днем рождения! Главное - крепкого здоровья и мирного неба над головой"
  • "Мама просто красотка!"
  • "Вот это гены! Поздравляю!"
  • "Боже, какая мама красавица! С днем рождения, всех благ вам".

Катя Осадчая очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет
Катя Осадчая с мамой Еленой Александровной (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. Отец ведущей - Александр Владимирович - генеральный директор ПО "Киевприбор". Мама - домохозяйка, по профессии библиотекарь. Также у звезды есть брат, который младше нее на несколько лет. Он живет за границей.

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