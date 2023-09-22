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Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: "У меня нет слов и слез"

Пятница 22 сентября 2023 16:05
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Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: "У меня нет слов и слез" Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Катя Осадчая уверена: украинцы не должны пытать украинцев, как это делали работники Самборского военкомата, когда содержали в плену и избивали мужчину из Харькова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ведущей в Instagram .

Реакция Кати Осадчей на избиение мужчины в ТЦК

По словам телеведущей, она несколько дней не могла решиться написать об ужасном инциденте с мужчиной, который произошел во Львовской области.

"Вы наверняка слышали о том, как представители ТЦК задержали мужчину, привезли в военкомат и шесть дней пытали - избивали и морили голодом, заставляя подписать согласие иди на фронт", - написала звезда в своем блоге.

По мнению Кати Осадчей, даже если мужчина не хочет идти служить или пытается сбежать, это не дает никому права его пытать.

Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: &quot;У меня нет слов и слез&quot;

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я уже больше года, в каждом кабинете в Украине, за границей, во всех возможных медиа и во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит женевским конвенциям, что россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствий в подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно, и в этот момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем привычкам бешеного соседа", - делится звезда.

Телеведущая надеется, что Государственное бюро расследований выполнит свою работу и все виновные в этой истории будут за решеткой.

Завершила она свой пост обращением к украинцам.

"Давайте не превращаться в й.р. В любом смысле. Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ, и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым, - обратилась к согражданам Осадча.

Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: &quot;У меня нет слов и слез&quot;

Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: &quot;У меня нет слов и слез&quot;

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Мнения пользователей разделились

Большинство пользователей Instagram в комментариях под постом Кати поддержали ее, но нашлись и те, кто не разделяет точку зрения телеведущей.

  • Не осуждаю этого человека, который не хотел идти на войну, многие не хотят, и олигархи, и бизнесменами, и все, кто хоть чуть-чуть у власти, а вот подонков из ТЦК ОСУЖДАЮ! Слишком много они на себя берут.
  • К сожалению, это один случай, который попался на глаза, а сколько их действительно неизвестно, точно немало.
  • Катя, очень искажаете. Прекратите нести это в массы. Чувак-блогер убегал за границу.... А потом начал записывать все резко и не с самого начала. Вы слышали сколько людей-военных заступаются за руководителя? Прекратите. Я знаю некоторых лично. Это далеко не плен, и не так, как вы написали
  • А сколько случаев незадокументировано? Это сплошной сюр
  • Никто не задавался вопросом, что было до того, как военный начал его избивать, а? Этот недоукраинец снимал весь свой побег как пересекал границу, так еще и оказался криминалитетом, и оказывается, что обижал и плевал на военного, но почему-то этого не показали и не сняли

Напомним, недавно Ефросинина впервые рассказала о конфликте с Горбуновым.

Также мы писали о том, что украинский продюсер думает о Виннике, который после полномасштабного вторжения уехал из Украины.

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Катя Осадчая Война в Украине