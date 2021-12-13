День Святого Николая: что нельзя дарить детям в этот день

День Святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря. В этом году праздник выпал на воскресенье, поэтому родители могут провести с детьми весь день. На День Святого Николая детям принято дарить подарки - класть их под подушку.

О том, какие подарки дарить не стоит - читайте в материале Styler ниже .

Обычно родители заранее готовятся ко Дню Николая и тщательно обдумывают, какие презенты лучше подготовить для своих чад. При этом для мам и пап есть определенные рекомендации, что не стоит дарить в этот праздничный день.

Какие подарки на Николая не нужно дарить детям

День Святого Николая считается семейным праздником, поэтому не стоит дарить детям какие-то гаджеты, которые отвлекут их внимание от семьи.

Не нужно дарить слишком дорогие подарки. Святой Николай считается защитником обездоленных. Он помогал нуждающимся и малообеспеченным, поэтому дорогие подарки лучше оставить на другие праздники, такие как Новый год и Рождество.

Детям не советуют дарить военные игрушки и игрушечное оружие.

Маленьким детям также не рекомендуют дарить игрушки, в которых есть маленькие и острые детали. Ведь они могут легко оказаться в их желудках.

Также не советуют в День Святого Николая дарить детям деньги и драгоценности.