Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники и когда
Зимние каникулы в Украине в 2021 году должны начаться у школьников по графику, который был составлен Министерством образования и науки ранее.
Когда школьники уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать – читайте в материале ниже.
По графику Минобразования, дети должны пойти на каникулы с 27 декабря. По факту, отдыхать школьники начнут раньше – с 25 декабря.
Продолжительность зимних каникул составит две недели, и уже 10 января дети снова вернутся за парты.
Некоторые школы рассматривают перенос каникул на несколько дней из-за вынужденных продолжительных каникул осенью.
Так, в отдельных регионах дети будут учиться до 28 или 30 декабря. Окончательное решение будут принимать местные власти.
Известно, что такой график уже утвердили в Харькове и Кременчуге – дети пойдут отдыхать 30 декабря.
Зимние каникулы в Киеве
В Киеве каникулы переносить не собираются, и школьники отправятся отдыхать по графику – 27 декабря.
Продлевать зимние каникулы также не планируют, они окончатся 10 января.
Как отмечают в КГГА, причин для переноса зимних каникул на данный момент нет. Столица уже вышла из "красной" зоны и все школы работают в обычном режиме.
Каникулы в 2022 году
Весенние каникулы в Украине запланированы на период с 28 марта по 3 апреля. Эти даты могут быть изменены в отдельных регионах и школах на усмотрение местных властей и руководителей учебных заведений.
Летние каникулы по графику должны начаться 1 июня. Однако из-за продления осенних каникул и вынужденных карантинов, некоторые школы уже предупредили, что каникулы летом могут сместить на одну – две недели.
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество.
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