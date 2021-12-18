Католицьке Різдво 25 грудня: які страви обов'язково повинні бути на столі
На католицьке Різдво на столі традиційно має бути не менше 12 страв. Вся сім'я збирається за святковим столом.
Які страви обов'язково повинні бути на різдвяному столі – читайте в нашому матеріалі нижче.
Різдво 25 грудня відзначають в 140 країнах світу. У святвечір, 24 грудня, зазвичай дотримуються суворого посту. А ось після сходу першої вечірньої зорі вся сім'я збирається за святковим столом.
На столі обов'язково повинна бути гуляти - традиційно її готують з вареної пшениці з додаванням маку, меду, горіхів і сухофруктів.
За святковий стіл зазвичай запрошують когось самотнього або незаможного – щоб нагодувати у велике свято ближнього.
А також за столом має бути одне місце не зайнятим – для подорожнього, який в урочистий вечір опинився в дорозі. Це пов'язано з легендою і Христі, якому колись не вистачило місця за столом.
Багато католиків готують на Різдво відразу дві перших страви - це Різдвяний борщ і грибний суп. У першій страві обов'язково повинна бути буряк, селера, цибуля і капуста, а друге готується з білих грибів.
Також на стіл ставлять вареник - з сиром, картоплею та грибами. Їх подають злегка підсмаженими та приправлені цибулею.
Частою гостею на різдвяному столі стає капуста - зазвичай це тушковане блюдо з додаванням гороху і грибів, пиріжки з капустою і закуски з квашеної капусти.
Риба - також частий гість на різдвяному столі. Це можуть бути холодні закуски у вигляді оселедця або ж тушкована риба з тертою морквою, селерою, петрушкою, цибулею і томатами.
Ще одне рибне блюдо на Різдво – заливна риба. Найчастіше використовують карпа. Якщо в родині не люблять заливне, то коропа підсмажують або запікають в духовці.
Галушки подають на Різдво не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах. Вони зроблені з домашнього тіста з насінням маку, сушеними фруктами та медом.
Обов'язково ставлять на стіл Різдвяний хліб і маковий пиріг. Це домашня випічка з цукатами.
Також випікають пряник - з кардамоном, анісом, мускатним горіхом і гвоздикою.
Ще один обов'язковий атрибут святкового столу – компот із сухофруктів (узвар) – туди додають сушені яблука, сливи, груші, родзинки, абрикоси та інжир.
Традиції в інших країнах
В Англії Різдво не обходиться без індички та ромового пудингу. У Франції обов'язково готують паштет з печінки, устриць і сири.
У Данії Вас пригостять качкою або гусаком, а замість куті на стіл ставлять солодку рисову кашу з родзинками та корицею.
У Китаї християни обов'язково запікають качку по-пекінськи, а іспанці засмажують на рожні молодого порося і ставлять на стіл багато морепродуктів. У Португалії на стіл ставлять солону тушковану тріску.
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