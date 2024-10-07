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Марічка Падалко зізналася, скільки заробляє під час війни і що їй приносить дохід

Понеділок 07 жовтня 2024 21:30
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Марічка Падалко зізналася, скільки заробляє під час війни і що їй приносить дохід Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко розповіла про свої заробітки і доходи під час війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Аліні Доротюк.

Зі слів Падалко, її зарплатня на "плюсах" є невеликою. Все залежить від того, який стаж роботи у ведучого і наскільки ця людина є "мегазіркою".

"Я не знаю, яка зарплата у моїх колег. Корпоративна етика не дозволяє розголошувати. Єдиний раз, коли була розголошена моя зарплатня, це я заповнювала електронну декларацію, коли Єгор був депутатом. Тобто з моєї декларації можна було робити висновок, але ті висновки значно перевищували реальні зарплати, тому що в декларацію вноситься все з усіма податками", - поділилася телеведуча.

Марічка Падалко зізналася, скільки заробляє під час війни і що їй приносить дохід

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

На той час, каже Марічка, згідно з документами, вона отримувала за свою роботу близько 40000 гривень. Однак ця сума була значно меншою.

Під час війни зарплатня знаменитості - меньше 2000 доларів (82,362 гривень).

Що стосується додаткових джерел доходу Падалки, одним з таких є блогерство. Втім, зараз вона не робить рекламні інтеграції, за які до війни телеведуча отримувала від 1 до 1500 тисяч доларів (39 075 тисяч гривень до 2022 року).

"21-й рік з цієї точки зору був для мене дуже успішний. Я цим дуже пишаюся, тому що я заробляла гроші, платила з них податки. Це був і залишається мій власний ФОП зараз", - розповіла Марічка.

Також зірку багато запрошують на різні конференції в якості модератора. За це вона також отримує додатковий дохід.

Зазначимо, що Марічка Падалко прийшла працювати на канал 1+1 2002 року. Спочатку вона вела спортивні новини "Проспорт", від 2006 року - ведуча ТСН. Також була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1" у 2009-2010 роках. Пізніше вела рубрику "Матусин щоденник" у цій програмі. Також була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповідала дітям про мультфільми.

Раніше Марічка Падалко відверто розповіла, як допомогла сім'ї відомого актора під час війни.

Також вона розкрила свій секрет, як добре виглядати в 48 років.

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