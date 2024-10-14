Екатерина Бужинская призналась, сколько зарабатывает во время войны и на чем экономит

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская разоткровенничалсь о том, как изменились ее заработки во время полномасштабной войны в Украине.

Об этом она рассказала в интервью для РБК-Украина .

Она отметила, что зарабатывать после 24 февраля 2022 года стала меньше.

"Конечно, они изменились и стали гораздо меньше. Это ожидаемо, потому что война, потому что люди экономят, потому что люди не понимают, как жить завтра, чем кормить детей. Трудно всем", - подчеркнула артистка.

В то же время певица рассказала, на чем ей удается сэкономить в это непростое время: "Благодаря, например, украинским брендам, мне и всем моим детям есть что надеть. И мы уже на одежде можем экономить".

Однако на концертах и на творчестве народная артистка Украины экономить не будет.

"На песнях экономить не будешь, потому что мы делаем аранжировку в лучших студиях, а там цены не изменились. Если ты покупаешь хит, там цены не изменились, а, может, стали и больше. Поэтому большинство заработков моих, личных, идет на творчество", - отметила Бужинская.

Певица Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)

Также артистка подчеркнула, что из своих заработков может отложить небольшую сумму на отдых с детьми, но большую часть она вкладывает в свое творчество.

"Я там могу немного отложить на отдых для семьи, но 80% идет на творчество, на развитие, на новые песни. Вот, например, сейчас. Дворец Украина, аренда - даже страшно сказать, сколько! Аппаратура, свет, балет, костюмы, подготовка. Это космически дорого", - рассказала Бужинская.

Отметим, что 20 октября Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступят в Национальном дворце искусств "Украина" с благотворительным концертом "Воля".

Кто такая Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - украинская певица, лауреат многочисленных песенных конкурсов, включая Гран-при на Славянском базаре 1998 года, Заслуженная артистка Украины (2003), Народная артистка Украины (2015).

В ее репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском языках.

Екатерина Бужинская замужем за бизнесменом из Болгарии Димитаром Стойчевым. Для певицы этот брак стал третьим. В 2016 году у пары родилась двойня: мальчик Дима и девочка Катя. У артистки также есть дочь Елена от первого брака.

Певица с младшими детьми (фото: instagram.com/buzhynska)