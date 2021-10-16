Где категорически нельзя хранить деньги: приведет к бедности

Денежные средства люди не всегда готовы хранить в финансовых учреждениях, акциях или сейфах. Деньги – живая материя с очень сильной энергией и неправильное хранение в домашних условиях может привести к бедности и уменьшению денежного потока.

Где категорически в домашних условиях нельзя хранить свои деньги – читайте в материале ниже.

Стеклянные банки

Старые привычки хранить деньги в стеклянных банках могут наделать беды. Нельзя хранить деньги в такой таре, так как там они лежат помятые и в беспорядке, а это приводит к накоплению негативной энергии. И в такой емкости деньги не дышат, утрачивают свою силу. Это приводит к уменьшению денежного потока.

Возле дверей

Нельзя хранить деньги возле входных дверей – в ящиках, на полочке для ключей, в тумбочках у входа в жилье. При таком хранении они будут регулярно исчезать из семьи и нести негатив, так как деньгам будет некомфортно.

Под матрасом

Еще одна привычка наших предков – хранить деньги под матрасом или рядом с кроватью. Эти места созданы для вашего отдыха, а не для отдыха ваших денежных средств. Деньги в прямом смысле будут "спать" вместе с вами, денежный поток начнет тормозить и заставить их шевелиться будет очень сложно.

Никаких книг

Привычку хранить деньги на страницах бумажных книг мы наследуем от родителей. Но и тут есть подвох – внимательно смотрите в какую книгу вы положили купюры. Если это драматический роман, то деньгам это навредит. Деньги можно положить только в позитивную и добрую книгу, это поможет увеличить достаток и даже удвоить ваши сбережения.

В тесноте

Не храните купюры скрученными, перевязанные резинкой. Деньги не любят тесноту, вместо позитивного накопления они начинают накапливать негатив. Это может привести к забастовке по отношению к их владельцу и снижению денежного потока в доме.