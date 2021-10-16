Де категорично не можна зберігати гроші: призведе до бідності

Грошові кошти люди не завжди готові зберігати у фінансових установах, акціях або сейфах. Гроші - жива матерія з дуже сильною енергією і неправильне зберігання в домашніх умовах може привести до бідності та зменшення грошового потоку.

Де категорично в домашніх умовах не можна зберігати свої гроші – читайте в матеріалі нижче.

Скляні банки

Старі звички зберігати гроші в скляних банках можуть наробити біди. Не можна зберігати гроші в такій тарі, бо там вони лежать пом'яті та в безладді, а це призводить до накопичення негативної енергії. І в такій місткості гроші не дихають, втрачають свою силу. Це призводить до зменшення грошового потоку.

Біля дверей

Не можна зберігати гроші біля вхідних дверей - в ящиках, на поличці для ключів, в тумбочках біля входу в житло. При такому зберіганні вони будуть регулярно зникати з сім'ї та нести негатив, оскільки грошам буде некомфортно.

Під матрацом

Ще одна звичка наших предків - зберігати гроші під матрацом або поруч з ліжком. Ці місця створені для вашого відпочинку, а не для відпочинку ваших грошових коштів. Гроші в прямому сенсі будуть "спати" разом з вами, грошовий потік почне гальмувати й змусити їх ворушитися буде дуже складно.

Ніяких книг

Звичку зберігати гроші на сторінках паперових книг ми успадковуємо від батьків. Але і тут є підступ - уважно дивіться в яку книгу ви поклали купюри. Якщо це драматичний роман, то грошам це зашкодить. Гроші можна покласти тільки в позитивну і добру книгу, це допоможе збільшити достаток і навіть подвоїти ваші заощадження.

В тісноті

Не зберігайте купюри скрученими, перев'язані гумкою. Гроші не люблять тісноту, замість позитивного накопичення вони починають накопичувати негатив. Це може призвести до страйку стосовно їх власника і зниження грошового потоку в будинку.