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Когда нельзя давать в долг, чтобы не обеднеть: ценные советы

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Понедельник 11 октября 2021 22:01
Когда нельзя давать в долг, чтобы не обеднеть: ценные советы Фото: когда нельзя давать деньги в долг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Есть много примет и суеверий, которые связаны с деньгами. Давать деньги в долг тоже нужно уметь, чтобы не навлечь на себя неудачу.

О том, когда нельзя давать деньги в долг пишет ndsmi.by.

Когда нельзя давать в долг

Деньги нельзя давать в долг на растущей Луне. И это не просто примета, так говорит лунный календарь. По словам астрологов, на растущей Луне у людей должны накапливаться средства. При этом возможны умеренные тратыэ

Но это никак не влияет на возврат средств. Это только негативно сказывается на финансовой удаче.

Также не стоит давать в долг в вечернее время или же ночью. Согласно народным приметам, деньги лучше одалживать днем. В таких случаях, вероятность получить обратно средства значительно выше.

Ни в коем случае не нужно давать деньги в долг, если у вас финансовые трудности и вы прощаетесь с последними средствами. В противном случае вы навлечете на себя неприятности.

Не надо давать деньги в долг в воскресенье. В последний день недели преобладает спокойная созидательная энергетика, и ее легко нарушить. Говорят, что если в воскресенье дать деньги в долг, то они могут не вернуться.

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