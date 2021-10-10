Когда и как нельзя занимать деньги, чтобы не оказаться в нищете: проверенные временем советы

В народе существует множество примет и суеверий, связанных с деньгами. Не исключением стала тема займа денег.

О том, когда лучше не занимать деньги пишет ndsmi.by .

Когда нельзя брать деньги в долг

Деньги нельзя брать в долг, когда вы с человеком находитесь в ссоре. Бывают моменты в жизни, когда между людьми натянутые отношения. В такое время лучше не брать взаймы.

В противном случае вместе с деньгами вам может передаться негатив. Также это может разрушить ваше партнерство и дружбу.

Деньги нельзя занимать в полнолуние. Согласно лунному календарю, в такие дни лучше также и не давать деньги в долг, и не просить никого о помощи. Астрологи говорят, что это окажет негативное влияние на ваших финансах и удаче в целом.

Также не стоит брать деньги в долг накануне Нового года. Поскольку это праздник вхождения в новый период времени, то лучше входить в новый год без долгов.

Многие народные приметы, причем не только славянские, но и европейские или восточные, говорят, что не нужно брать взаймы во вторник.

Пятница 13. В этот день лучше не осуществлять никакие операции с деньгами. Исключением может быть только вынужденная ситуация. Если это просто пятница, тогда спокойно можно давать и брать деньги в долг.