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Когда и как нельзя занимать деньги, чтобы не оказаться в нищете: проверенные временем советы

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Воскресенье 10 октября 2021 19:01
Когда и как нельзя занимать деньги, чтобы не оказаться в нищете: проверенные временем советы Фото: когда нельзя занимать деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

В народе существует множество примет и суеверий, связанных с деньгами. Не исключением стала тема займа денег.

О том, когда лучше не занимать деньги пишет ndsmi.by.

Когда нельзя брать деньги в долг

Деньги нельзя брать в долг, когда вы с человеком находитесь в ссоре. Бывают моменты в жизни, когда между людьми натянутые отношения. В такое время лучше не брать взаймы.

В противном случае вместе с деньгами вам может передаться негатив. Также это может разрушить ваше партнерство и дружбу.

Деньги нельзя занимать в полнолуние. Согласно лунному календарю, в такие дни лучше также и не давать деньги в долг, и не просить никого о помощи. Астрологи говорят, что это окажет негативное влияние на ваших финансах и удаче в целом.

Также не стоит брать деньги в долг накануне Нового года. Поскольку это праздник вхождения в новый период времени, то лучше входить в новый год без долгов.

Многие народные приметы, причем не только славянские, но и европейские или восточные, говорят, что не нужно брать взаймы во вторник.

Пятница 13. В этот день лучше не осуществлять никакие операции с деньгами. Исключением может быть только вынужденная ситуация. Если это просто пятница, тогда спокойно можно давать и брать деньги в долг.

Напомним, специалисты назвали вещи, которые притягивают в дом бедность и неудачи.

Мы также писали о том, почему в доме нельзя держать денежное дерево.

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