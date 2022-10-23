Катастрофа в Іркутську стала 11 небойовою втратою росавіації за 8 місяців: які причини катастроф (відео, фото)

Авіакатастрофа в Іркутську (РФ) 23 жовтня, де на двоповерховий житловий будинок впав військовий винищувач Су-30, сталася слідом за НП в Єйську на початку тижня, а всього це вже 11 небойова втрата російської авіації за 8 місяців повномасштабної агресії.
Як і чому падали військові російські літаки - читайте у матеріалі нижче.
За даними росЗМІ, у Сибіру в Іркутській області в цей час проходили льотні випробування за участю двох винищувачів. Льотчики борту, що впав на будівлю, імовірно, задихнулися, і коли закінчилося паливо, літак упав у районі Ново-Лєніно на вулиці Пржевальського в будинок, після чого прогримів вибух і почалася пожежа.
Тоді пілоти катапультувалися, після падіння літака стався вибух боєкомплекту та почалася велика пожежа. Жертвами внаслідок пригоди стали 14 людей, і понад 20 мешканців постраждали.
Цей військовий літак упав під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому. За словами льотчиків, що вижили, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті. З таким самим поясненням виступили й у Міноборони РФ. А ось у пресі писали також, що у двигун міг потрапити птах.
В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність. Один із них звалився недалеко від хутора Сибірьки, а другий біля хутора Рогалик у Міллєровському районі.
Представники окупаційної "влади" тоді заявили, що борт при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув, стався підрив боєкомплекту.
Авіакатастрофа сталася на межі Роздольненського та Красноперекопського районів. Деталі НП представники окупаційної адміністрації не розголошували.
Влітку на території РФ сталося три авіакатастрофи з небойовими втратами військової авіації.
Звернемо увагу, що в цьому переліку вказані випадки аварії російських військових літаків на території країни-агресора та на тимчасово окупованих нею території України - не внаслідок бойових дій.
Що стосується бойових втрат росавіації, то станом на 23 жовтня після повномасштабного вторгнення до нашої країни Сили оборони України знищили 270 літаків та 245 вертольотів противника, свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Така значна кількість збитої ворожої військової авіації та, відповідно, ліквідованих льотчиків, на думку українських військових експертів, викликала в РФ дефіцит професійних пілотів.
Як зазначав полковник запасу Олег Жданов, у Росії змушені зараз садити за штурвали недостатньо підготовлених і навчених льотчиків, з малим льотним досвідом - адже чимало професійних кадрів, які Москва кинула на війну, вже або загинули, або отримали поранення.
Крахи літаків, що почастішали в РФ, можуть служити цьому підтвердженням.
Нагадаємо, раніше у вересні в британській розвідці розповіли, що Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі.