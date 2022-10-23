Катастрофа в Иркутске стала 11 небоевой потерей росавиации за 8 месяцев: какие причины крушений (видео, фото)

Авиакатастрофа в Иркутске (РФ) 23 октября, где на двухэтажный жилой дом рухнул военный истребитель Су-30, произошла вслед за ЧП в Ейске в начале недели, а всего это уже 11 небоевая потеря российской авиации за 8 месяцев полномасштабной агрессии.
Как и почему падали военные российские самолеты - читайте в материале ниже.
По данным росСМИ, в Сибири в Иркутской области в это время проходили летные испытания с участием двух истребителей. Летчики упавшего на здание борта, предположительно, задохнулись, и когда закончилось топливо, самолет упал в районе Ново-Ленино на улице Пржевальского в дом, после чего прогремел взрыв и начался пожар.
Тогда пилоты катапультировались, после падения самолета произошел взрыв боекомплекта и начался большой пожар. Жертвами в результате происшествия стали 14 человек, и более 20 жителей пострадали.
Этот военный самолет упал при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. По словам выживших летчиков, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. С таким же объяснением выступили и в Минобороны РФ. А вот в прессе писали также, что в двигатель могла попасть птица.
В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность. Один из них рухнул недалеко от хутора Сибирьки, а другой возле хутора Рогалик в Миллеровском районе.
Представители оккупационных "властей" тогда заявили, что борт при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул, произошел подрыв боекомплекта.
Авиакатастрофа произошла на границе Раздольненского и Красноперекопского районов. Детали ЧП представители оккупационной администрации не стали разглашать.
Летом на территории РФ произошло три авиакатастрофы с небоевыми потерями военной авиации.
Обратим внимание, что в этом перечне указаны случаи крушения российских военных самолетов на территории страны-агрессора и на временно оккупированных ею территории Украины - не в результате боевых действий.
Что касается боевых потерь росавиации, то по состоянию на 23 октября после полномасштабного вторжения в нашу страну Силы обороны Украины уничтожили 270 самолетов и 245 вертолетов противника, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Такое значительное количество сбитой вражеской военной авиации и соответственно ликвидированных летчиков, по мнению украинских военных экспертов, вызвало в РФ дефицит профессиональных пилотов.
Как отмечал полковник запаса Олег Жданов, в России вынуждены сейчас садить за штурвалы недостаточно подготовленных и обученных летчиков, с малым летным опытом - ведь немалое число профессиональных кадров, которые Москва кинула на войну, уже или погибли, или получили ранения.
Участившиеся крушения в РФ могут служить этому подтверждением.
Напомним, ранее в сентябре в британской разведке рассказали, что Россия теряет в Украине боевые самолеты, утратив превосходством в воздухе.