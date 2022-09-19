Россия теряет в Украине боевые самолеты, утратив превосходством в воздухе, - британская разведка

За последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, а с начала вторжения их число сократилось примерно на 55. Россия не имеет превосходства в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений.

По данным британской разведки, ситуационная осведомленность российских пилотов часто бывает плохой. Кроме того, существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", - считают в Минобороны Британии.