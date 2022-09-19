ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия теряет в Украине боевые самолеты, утратив превосходством в воздухе, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 08:51
Россия теряет в Украине боевые самолеты, утратив превосходством в воздухе, - британская разведка Фото: Россия потеряла в Украине еще 4 боевых самолета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, а с начала вторжения их число сократилось примерно на 55. Россия не имеет превосходства в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений.

По данным британской разведки, ситуационная осведомленность российских пилотов часто бывает плохой. Кроме того, существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ