Без каструлі та пательні! Названий найпростіший спосіб приготувати яйця-пашот (відео)

Приготування яєць-пашот для деяких складає цілу проблему, адже багато людей намагаються досягти рідкого жовтка, відварюючи яйця у воді.
Користувач TikTok @danarebeccadesigns поділилася новим революційним методом приготування яйця з ідеальним жовтком прямо в мікрохвильовій печі.
Будь то тости або повноцінний англійський сніданок, яйця є основним продуктом для багатьох.
Універсальна та смачна закуска може подаватися з будь-яким із трьох прийомів їжі протягом дня і може бути приготовлена різними способами.
На щастя, одна жінка поділилася революційним лайфхаком, що дозволяє легко приготувати яйця-пашот, причому навіть без пательні або каструлі.
Вона стверджує, що можна досягти ідеально рідкого жовтка, просто розігрів яйця в мікрохвильовій печі.
Рецепт приготування
"Ви розбиваєте яйце в маленьку миску, додаєте трохи води (тільки щоб покрити жовток) і ставите його в мікрохвильову піч. Воно приготується за 44 секунди!" - повідомила жінка.
Користувач TikTok показала, що після розрізання яєчного жовтка ножем консистенція була рідкою і давала той самий ефект, як і варіння яєць у каструлі з гарячою водою.
@danarebeccadesigns
My mom is obsessed with tiktok and this new hack! #poachedeggs #howtopoachanegg #tiktokhacks #learneditontiktok #howto #tiktoktricks #poachinganegg #microwavetrick #microwaveeggsoriginal sound - Dana Rebecca Designs
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