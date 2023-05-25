UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без каструлі та пательні! Названий найпростіший спосіб приготувати яйця-пашот (відео)

Фото: Як приготувати яйця-пашот у мікрохвильовій печі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготування яєць-пашот для деяких складає цілу проблему, адже багато людей намагаються досягти рідкого жовтка, відварюючи яйця у воді.

Користувач TikTok @danarebeccadesigns поділилася новим революційним методом приготування яйця з ідеальним жовтком прямо в мікрохвильовій печі.

Як просто приготувати яйця-пашот

Будь то тости або повноцінний англійський сніданок, яйця є основним продуктом для багатьох.

Універсальна та смачна закуска може подаватися з будь-яким із трьох прийомів їжі протягом дня і може бути приготовлена ​​різними способами.

На щастя, одна жінка поділилася революційним лайфхаком, що дозволяє легко приготувати яйця-пашот, причому навіть без пательні або каструлі.

Вона стверджує, що можна досягти ідеально рідкого жовтка, просто розігрів яйця в мікрохвильовій печі.

Рецепт приготування

"Ви розбиваєте яйце в маленьку миску, додаєте трохи води (тільки щоб покрити жовток) і ставите його в мікрохвильову піч. Воно приготується за 44 секунди!" - повідомила жінка.

Користувач TikTok показала, що після розрізання яєчного жовтка ножем консистенція була рідкою і давала той самий ефект, як і варіння яєць у каструлі з гарячою водою.

Читайте також, від чого залежить колір яєчних жовтків і які корисніші.

Також ми писали, чим можна замінити яйця у будь-якій страві.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептяйцямікрохвильова піч