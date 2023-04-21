Чим можна замінити яйця у будь-яких стравах: доступні альтернативи
Чим замінити яйця у випічці (freepik)
Збільшення вартості яєць на ринках і в супермаркетах мотивує знаходити замінники цьому продукту в кулінарії. До того ж інколи хочеться щось приготувати, а в холодильнику немає яєць. На щастя, такий продукт можна легко замінити.
Про це повідомила гастроентеролог Юлія Гудима в Instagram.
Чим можна замінити
Лікар назвала прості та головне доступні кожному продукти, якими можна замінити яйця. Серед них:
- Льон - ще називають "веганським яйцем". Знадобиться 1 ст.л перемолотого льону та 2 ст.л води. Все потрібно змішати та залишити в холодильнику до набухання;
- Чіа - 1 ст.л чіа потрібно змішати з 3 ст.л гарячої води. Все залишити на 30 хвилин;
- Бананове чи яблучне пюре - 1/4 стакану пюре замінить 1 яйце у млинцях;
- Картопляний чи кукурудзяний крохмаль - 1 ст.л потрібно змішати з 2 ст.л води. Це підійде для соусів та млинців;
- Нутова мука. Суміш 3 ст.л нутової муки потрібно змішати з 3 ст.л води. Це замінить 1 яйце в будь-якому тісті;
- Вівсяні пластівці - 2 ст.л змішати з 2 ст.л води та дати набухнути;
- Тофу - з такого продукту чудово готується веганський омлет. Просто тушкуєте будь-які овочі, додаєте зверху натертий сир і продовжуєте тушити 3-4 хвилин.
Що можна додати в фарш замість яєць
Яйця в фарші потрібні, щоб маса не розпадалася при смаженні, а добре тримала форму. Чудовими альтернативами стануть такі продукти:
- пшеничне борошно;
- картопляне пюре;
- сира картопля, натерта на тертці;
- білий хліб, розмочений у воді або молоці;
- кукурудзяний або картопляний крохмаль;
- вівсяні пластівці;
- круглий розварений рис.
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