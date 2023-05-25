Без кастрюли и сковородки! Назван простейший способ приготовить яйца-пашот (видео)

Как просто приготовить яйца-пашот

Будь то тосты или полноценный английский завтрак, яйца являются основным продуктом для многих.

Универсальная и вкусная закуска может подаваться с любым из трех приемов пищи в течение дня и может быть приготовлена ​​различными способами.

К счастью, одна женщина поделилась революционным лайфхаком, позволяющим с легкостью приготовить яйца-пашот, причем даже без сковороды или кастрюли.

Она утверждает, что может добиться идеально жидкого желтка, просто разогрев яйца в микроволновой печи.

Рецепт приготовления

"Вы разбиваете яйцо в маленькую миску, добавляете немного воды (только чтобы покрыть желток) и ставите его в микроволновку. Оно приготовится за 44 секунды!" - сообщила женщина.

Пользователь TikTok показала, что после разрезания яичного желтка ножом консистенция была совершенно жидкой и давала тот же эффект, что и варка яиц в кастрюле с горячей водой.