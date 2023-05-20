Жовтий чи помаранчевий: від чого залежить колір яєчних жовтків та які корисніші

Користь яєць очевидна, адже в них містяться всі корисні речовини, які необхідні організму для нормальної життєдіяльності. Однак, мало хто знає, чому в деяких яйцях колір жовтка оранжевий, а в інших - жовтий.

Про це розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик в Instagram .

Від чого залежить колір жовтка

За словами експерта, колір жовтка формує не один фактор, але одним із головних є каротиноїди. Саме такі природні пігменти надають жовто-помаранчеве забарвлення жовткам.

До двох основних пігментів експерт віднесла лютеїн та зеаксантин. Вони накопичуються у світлочутливому шарі сітківки (в макулі) і захищають око від агресивного світла.

Якщо їсти достатньо лютеїну та зеаксантину щодня, то можна запобігти або уповільнити розвиток вікової макулярної деградації.

Чому різний колір жовтків

Експерт зазначила, що це залежить від вмісту та типу каротиноїдів. А це своєю чергою залежить від раціону курей.

"Якщо кури домашні, вони вільно бігають їдять, наприклад, траву, в якій багато каротиноїдів. Також в кукурудзі та інших рослинах", - розповіла Мазурик.

До того ж варто враховувати сезонність, адже в різну пору кури їдять по-різному. Зокрема, якщо це фермерські кури, то в їх раціон каротиноїди можуть додавати додатково.

Не варто турбуватися про різні кольори яєчного жовтка, оскільки на зміну кольору жовтка впливає, перш за все, те, як часто, скільки і що кури їдять.

Також колір жовтка змінюється залежно від сезону. Влітку до початку осені кури, як правило, їдять менше через високу температуру. А взимку їдять більше, щоб зігрітися.