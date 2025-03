"Золоті касети". Яких шалених грошей коштували рідкісні записи в історії музики

Альбом Майкла Джексона "Man in the Mirror"

Майкл Джексон, відомий як король поп-музики, створив безліч хітів, але "Man in the Mirror" залишається одним із найвідоміших. Оригінальна демо-версія цієї пісні була оцінена на аукціоні Bonhams у 30 000-50 000 доларів.

Ця версія демонструє, як змінювалася пісня від початкового задуму до фінального хіта. Касета стала цінною знахідкою для колекціонерів і відданих фанатів Джексона.

Альбом "Man in the Mirror" Майкла Джексона (фото: Вікіпедія)

Запис Джона Леннона 1973 року

Касета із записом Джона Леннона 1973 року була продана за 30 000-40 000 доларів. Цей раритетний запис дозволяє зануритися в творчість Леннона після розпаду The Beatles. Фанати відчувають особливий зв’язок із музикантом через такі унікальні артефакти.

Запис демонструє іншу сторону таланту Леннона, його експерименти з музикою та текстами. Це ще один доказ того, що інтерес до The Beatles і досі залишається неймовірно сильним.

Оригінальне демо The Smiths 1983 року

Гурт The Smiths став культовим для фанатів інді-року, навіть маючи лише чотири студійні альбоми. У 2022 році на аукціоні було продано їхнє оригінальне демо 1983 року за 22 664 доларів.

На касеті були записані перші версії кількох треків та вкладений аркуш із представленням гурту. Цей артефакт став справжнім скарбом для шанувальників The Smiths. Демозапис дає унікальну можливість почути, як звучала музика гурту на початкових етапах.

Альбом Prince "The Black Album"

Prince був відомий своєю ексцентричністю та непередбачуваністю. Його альбом "The Black Album" мав вийти у 1987 році, але артист несподівано відкликав реліз.

Лише одна промо-касета потрапила до рук колекціонерів і була продана за 8 750 доларів у 2017 році. Цей альбом став легендарним серед шанувальників, оскільки його довгий час вважали "забороненим плодом". Мати таку касету у своїй колекції - мрія будь-якого фаната Prince.

Альбом Prince "The Black Album" (фото: Вікіпедія)

Дві касети Prince

У 2017 році на аукціоні Julien’s Auctions були продані дві рідкісні касети Prince за 10 000 доларів. На них були записані лише три пісні: "Oliver’s House", "Baby I’m a Star" та "She’s Always in My Hair".

Однак справжньою родзинкою лота став рукописний зошит Prince із нотатками та текстами пісень. Колекціонери вважають подібні особисті речі безцінними, адже вони відкривають завісу творчого процесу артиста.

Записи Мадонни 1979 року

Ще до своєї світової слави Мадонна пробувала себе у різних музичних напрямах. У 1979 році вона записала кілька акустичних демо для відбору бас-гітариста в одну з її перших груп. Ця касета згодом потрапила на аукціон Julien’s Auctions і була продана за 6 400 доларів.

Для шанувальників це унікальна можливість почути ранні експерименти майбутньої королеви поп-музики. Такі записи показують, з чого починалася кар’єра однієї з найвідоміших співачок у світі.

Інтерв'ю Елвіса Преслі та його батьків

У 1956 році Елвіс Преслі дав інтерв’ю разом із батьками, коли його кар’єра тільки набирала обертів. Цей запис став цінним історичним артефактом і був проданий за 7 170 доларів у 2007 році.

Цікаво, що на момент продажу ця сума еквівалентна близько 10 639 доларів сьогодні. Інтерв’ю дає змогу зазирнути в особисте життя співака на початку його кар’єри.

Елвіс Преслі роздає автографи (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити