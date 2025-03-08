"Золотые кассеты". Каких сумасшедших денег стоили редкие записи в истории музыки

Аудиокассеты - это наше недавнее прошлое, и сейчас они почти не используются. Но записи известных исполнителей стали настоящими реликвиями для коллекционеров и стоят сумасшедших денег.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Love to Know рассказывает о 7 кассетах, вошедших в историю музыки и ставших настоящими сокровищами.
Майкл Джексон, известный как король поп-музыки, создал множество хитов, но Man in the Mirror остается одним из самых известных. Оригинальная демо версия этой песни была оценена на аукционе Bonhams в 30 000-50 000 долларов.
Эта версия демонстрирует, как менялась песня от первоначального замысла до финального хита. Кассета стала ценной находкой для коллекционеров и преданных фанатов Джексона.
Кассета с записью Джона Леннона в 1973 году была продана за 30 000-40 000 долларов. Эта раритетная запись позволяет погрузиться в творчество Леннона после распада The Beatles. Фанаты испытывают особую связь с музыкантом из-за таких уникальных артефактов.
Запись показывает другую сторону таланта Леннона, его опыты с музыкой и текстами. Это еще одно доказательство того, что интерес к The Beatles до сих пор остается невероятно сильным.
Группа The Smiths стала культовой для фанатов инди-рока, даже имея всего четыре студийных альбома. В 2022 году на аукционе было продано их оригинальное демо 1983 за 22 664 долларов.
На кассете были записаны первые версии нескольких треков и вложен лист с представлением группы. Этот артефакт стал настоящим кладом для поклонников The Smiths. Демозапись дает возможность услышать, как звучала музыка группы на начальных этапах.
Prince был известен своей эксцентричностью и непредсказуемостью. Его альбом The Black Album должен был выйти в 1987 году, но артист неожиданно отозвал релиз.
Только одна промо-кассета попала в руки коллекционеров и была продана за 8 750 долларов в 2017 году. Этот альбом стал легендарным среди поклонников, поскольку его долгое время считали "запретным плодом". Иметь такую кассету в своей коллекции - мечта любого фаната Prince.
В 2017 году на аукционе Julien's Auctions было продано две редкие кассеты Prince за 10 000 долларов. На них были записаны только три песни: "Oliver's House", "Baby I'm a Star" и "She's Always in My Hair".
Однако настоящей изюминкой лота стала рукописная тетрадь Prince с заметками и текстами песен. Коллекционеры считают подобные личные вещи бесценными, они открывают занавес творческого процесса артиста.
Еще до своей мировой славы Мадонна пробовала себя в разных музыкальных направлениях. В 1979 году она записала несколько акустических демо для отбора бас-гитариста в одну из ее первых групп. Эта кассета впоследствии попала на аукцион Julien's Auctions и была продана за 6400 долларов.
Для любителей это уникальная возможность услышать ранние эксперименты будущей королевы поп-музыки. Такие записи показывают, с чего начиналась карьера одной из известнейших певиц в мире.
В 1956 году Элвис Пресли дал интервью вместе с родителями, когда его карьера только набирала обороты. Эта запись стала ценным историческим артефактом и была продана за 7 170 долларов в 2007 году.
Интересно, что на момент продажи эта сумма эквивалентна около 10 639 долларов сегодня. Интервью позволяет заглянуть в личную жизнь певца в начале его карьеры.
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