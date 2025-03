"Золотые кассеты". Каких сумасшедших денег стоили редкие записи в истории музыки

Альбом Майкла Джексона "Man in the Mirror"

Майкл Джексон, известный как король поп-музыки, создал множество хитов, но Man in the Mirror остается одним из самых известных. Оригинальная демо версия этой песни была оценена на аукционе Bonhams в 30 000-50 000 долларов.

Эта версия демонстрирует, как менялась песня от первоначального замысла до финального хита. Кассета стала ценной находкой для коллекционеров и преданных фанатов Джексона.

Альбом "Man in the Mirror" Майкла Джексона (фото: Википедия)

Запись Джона Леннона в 1973 году

Кассета с записью Джона Леннона в 1973 году была продана за 30 000-40 000 долларов. Эта раритетная запись позволяет погрузиться в творчество Леннона после распада The Beatles. Фанаты испытывают особую связь с музыкантом из-за таких уникальных артефактов.

Запись показывает другую сторону таланта Леннона, его опыты с музыкой и текстами. Это еще одно доказательство того, что интерес к The Beatles до сих пор остается невероятно сильным.

Оригинальное демо The Smiths 1983 года

Группа The Smiths стала культовой для фанатов инди-рока, даже имея всего четыре студийных альбома. В 2022 году на аукционе было продано их оригинальное демо 1983 за 22 664 долларов.

На кассете были записаны первые версии нескольких треков и вложен лист с представлением группы. Этот артефакт стал настоящим кладом для поклонников The Smiths. Демозапись дает возможность услышать, как звучала музыка группы на начальных этапах.

Альбом Prince "The Black Album"

Prince был известен своей эксцентричностью и непредсказуемостью. Его альбом The Black Album должен был выйти в 1987 году, но артист неожиданно отозвал релиз.

Только одна промо-кассета попала в руки коллекционеров и была продана за 8 750 долларов в 2017 году. Этот альбом стал легендарным среди поклонников, поскольку его долгое время считали "запретным плодом". Иметь такую ​​кассету в своей коллекции - мечта любого фаната Prince.

Альбом Prince "The Black Album" (фото: Википедия)

Две кассеты Prince

В 2017 году на аукционе Julien's Auctions было продано две редкие кассеты Prince за 10 000 долларов. На них были записаны только три песни: "Oliver's House", "Baby I'm a Star" и "She's Always in My Hair".

Однако настоящей изюминкой лота стала рукописная тетрадь Prince с заметками и текстами песен. Коллекционеры считают подобные личные вещи бесценными, они открывают занавес творческого процесса артиста.

Записи Мадонны 1979 года

Еще до своей мировой славы Мадонна пробовала себя в разных музыкальных направлениях. В 1979 году она записала несколько акустических демо для отбора бас-гитариста в одну из ее первых групп. Эта кассета впоследствии попала на аукцион Julien's Auctions и была продана за 6400 долларов.

Для любителей это уникальная возможность услышать ранние эксперименты будущей королевы поп-музыки. Такие записи показывают, с чего начиналась карьера одной из известнейших певиц в мире.

Интервью Элвиса Пресли и его родителей

В 1956 году Элвис Пресли дал интервью вместе с родителями, когда его карьера только набирала обороты. Эта запись стала ценным историческим артефактом и была продана за 7 170 долларов в 2007 году.

Интересно, что на момент продажи эта сумма эквивалентна около 10 639 долларов сегодня. Интервью позволяет заглянуть в личную жизнь певца в начале его карьеры.

Элвис Пресли раздает автографы (фото: Википедия)

