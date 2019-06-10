Наибольшее количество смертей: Супрун рассказала, как не стать жертвой еды

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун дала важные мотивации по рациону

Уляна Супрун рассказала о пользе приготовленной дома еды и привела несколько убедительных аргументов, мотивирующих кулинарить на собственной кухне. И.о. главы Минздрава в Facebook отметила, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей в мире.

В частности, неполноценное питание сопряжено со чрезмерным потреблением соли, сахара, переработанного мяса, а также означает недостаток цельнозерновых злаков и фруктов в рационе.

"Это также высокий уровень потребления красного мяса и процесованих мясных продуктов (сосисок, колбасы), сладких подслащенных напитков и транс-жиров (прежде всего, это маргарины в кондитерских изделиях и соусах)", - написала Супрун.

Говоря о рационе, она призвала представить пирамиду, основу которой должны составлять сложные углеводы, овощи и фрукты. Далее следуют рыба, масла, семена, молочные продукты, еще меньше мяса, и совсем немного "мусороеды": колбасок, сладостей, сладких напитков и алкоголя.

"Ресторанный салатик из листьев салата - это мало овощей. Быстроеда делает верхушку пирамиды - ее основой", - отметила Уляна Супрун.

Также она привела примеры неполноценного питания, которое негативно влияет на здоровье:

Хот-дог: содержит процесоване мясо, в котором есть нитрозамины (канцерогены), соль (гипертензия) и белый хлеб (он должен быть цельнозерновой или с отрубями, чтобы кишечник нам дарил витамины, а не запоры).

Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма.

Пицца: вы достаточно много заплатили за хлеб, на котором так не хватает свежих овощей, а вместо "честного" настоящего мяса - процесоване.

Печенье, конфеты, вафли - это сахары, вызывающие гликации, то есть снижение иммунитета, а также развитие устойчивости к инсулину, риск набора веса и кариеса. Сладости с длительным сроком годности содержат транс-жиры, а это - риск атеросклероза и появления про-воспалительного фона.

Бургер и картофель фри (шаурма или хот-дог) ухудшены лишними жирами в картофеле. Это не то масло, которое нужно для нашего здоровья. Супрун рекомендует использовать сырые оливковое масло и семена подсолнечника, льна, орехи.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководительница Минздрава отметила важность размера порций. В этом контексте она указала на стандартные порции для каждого блюда в заведениях питания, особенно когда речь идет о бизнес-ланчи. Салаты в них обычно маленькие и не свежие.

"Овощей нам нужно много и только что приготовленных. Запомните правило идеального салата: что-то хрустящее, что-то влажное и сочное, что-то белковое и что-то мягкое. Добавляйте в салаты рассольные сыры, вареные яйца или мясо, бобовые и орехи, а не солите, и заправляйте маслом, а не майонезом", - написала Супрун.

Дома можно самостоятельно контролировать многообразие продуктов и способ приготовления.

"Согласно пирамиды здорового питания, нам нужны бобовые, орехи и семена. Фасоль и желтый горох - не лучшие бобовые для пищеварения, поэтому многие их не любит. Зеленый горошек, чечевица и нут значительно легче и питательные, но их не везде встретите в меню. Грецкие орехи и кунжут - прекрасная основа для соуса или заправка для каши. Но вряд ли вам предложат рис с тахини или речную форель под ореховым соусом в университетской столовой. В то же время, себестоимость таких блюд и время для приготовления - значительно меньше, чем кажется", - говорится в сообщении

Супрун рекомендует для приготовления пищи использовать такие способы: варить на пару, в микроволновой печи, или потушить.

"Если вы что-то и варите, то это должно быть суп, борщ или компот - именно так нутриенты пищи, которые выварились и попали в воду, не потеряются. Если вы хотите жарить, время, температура жарки и количество жира при этом должны быть минимальны", - рассказала она.

И.о. главы Минздрава советует жарить еду на оливковом масле, сливочном масле или жире, и добавлять при этом орегано, тимьян и другие пряные травы и специи, котороые уменьшают пероксидацию жиров при нагриваннни.

Супрун признала, что уличная еда - стрит-фуд - становится все популярнее в Украине.

"Но какими бы вкусными ни казались хачапури и хот-доги, не стоит ими злоупотреблять. Ведь обычно в основе уличной еды - хлеб. Чтобы его переваривать, нашему организму требуется достаточное количество воды. Но многие люди предпочитают - сладкии газированным напиткам и сокам. Они содержат много сахара и лишних калорий. Запивать только кофе тоже плохо - его мало для достаточного увлажнения пищи", - заметила она

Супрун рассказала, что еда в заведениях может содержать скрытые трансжиры - которые повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита - и другие опасности. В частности, транс-жиры есть в жареных блюдах (картофель-фри и пончики), хлебобулочных изделиях (крекеры, печенье, торты), большинстве полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), а также в фасованных, готовых к употреблению продуктах (чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн, соусы, майонез).

"Подростки склонны иметь нарушения пищевого поведения: анорексии или булимии, например. Школьникам нравится покупать сладкие напитки и закуски "снеки" вместо полноценной пищи. Этого можно избежать, если с детства формировать культуру еды и сделать "семейный ужин" пространством доверия. Дети должны быть уверены, что их не перекармливают, не заставляют, что домашняя еда это безопасно для их здоровья и не надо ей искать замену", - призвала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, недавно Уляна Супрун рассказала, чем полезны летние ягоды. Она отметила, что особую ценность представляет шелковица, черешня и вишня.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун рассказала, как правильно хранить продукты.

Напомним, что и.о. главы Минздрава также высказалась о сексуальном образовании для подростков.