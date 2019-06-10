Стосується кожного: Супрун емоційно звернулася до українців

Уляна Супрун закликала українців здавати кров (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, чому добре бути донором крові

Уляна Супрун закликала українців приєднатися до тижня благодійної здачі крові, яка стартувала сьогодні, 10 червня. Така акція приурочена до Всесвітнього дня донора, який щорічно відзначають 14 червня. Про це очільниця МОЗ написала на своїй Facebook-сторінці.

В. о. міністра охорони здоров'я зазначає, що 70% донорів здають кров тільки один раз. І цього недостатньо, щоб забезпечити потребу донорської крові. Уляна Супрун пише, що кожна здача крові дуже важлива, оскільки будь-яка група крові потрібна кожен день.

За даними ВООЗ, кількість донацій донорської крові в рік має бути не менше 1,3 мільйона. При цьому Україна відстає в цьому плані в 2,5 рази. У 2017 році у нас відбулася 571 тисяча донацій.

Уляна Супрун закликала українців здавати кров (фото: pixabay.com)

Супрун також розповіла, що у відомства вже є стратегія розвитку національної системи крові.

При цьому існує ще одна важлива задача - зробити донорство популярним в Україні. Зараз кожен українець може допомогти популяризувати культуру донорства. Для цього необхідно здати кров протягом тижня і опублікувати в соцмережах свої фото з хештегом #яДонор.

В. о. міністра охорони здоров'я підкреслила, що також можна встановити спеціальну рамку на своє фото в Facebook щоб більше популяризувати донорство.

Уляна Супрун закликала українців здавати кров (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Вона також зазначила, що бути донором не тільки важливо, але і корисно для здоров'я. Це хороша можливість рятувати життя і оздоровлювати свій організм.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як не стати жертвою їжі, і чому домашня їжа набагато корисніше.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, що спека не підходить для того, щоб засмагати, оскільки ультрафіолет негативно впливає на стан шкіри.