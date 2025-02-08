Картопляні гнізда з м'ясом: рецепт смачнючої страви з нескладним приготуванням

Картопляні гнізда з м'ясом та овочами - неймовірний рецепт, який вражає своєю простотою та смачним результатом. Така страва стане ідеальним варіантом для великої кількості людей.

Про те, як готувати картопляні гнізда з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для картопляних гнізд з м'ясом

Для того, щоб приготувати картопляні гнізда з м'ясом, необхідні такі продукти:

кип'ячена вода або бульйон - 200 мл

картопля - 750 г

фарш - 550 г

печериці - 120 г

солодкий перець - 120 г

цибуля - 120 г

яйця - 2 шт.

борошно - 90 г

моцарела - 120 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати картопляні гнізда з м'ясом

Щоб приготувати картопляні гнізда, картоплю необхідно почистити та нарізати на кубики середнього розміру, перекладіть їх в каструлю. Залийте картоплю підсоленою водою та поставте на вогонь для відварювання.

Тим часом підготуйте інші інгредієнти. Печериці потрібно помити та нарізати скибками, перець почистити від плодоніжки та насіння та нарізати на кубики. Цибулю почистьте і подрібніть ножем.

Обсмажте фарш, розбиваючи грудочки лопаткою. Після повного обсмаження м'яса додайте цибулю, а за 4 хвилини - гриби і перець. Додайте сіль та перець до смаку і влийте невелику кількість води або бульйону.



Як готувати картопляні гнізда з м'ясом та овочами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Перемішайте інгредієнти і готуйте їх на середньому вогні протягом 12-14 хвилин. З готової картоплі злийте воду, перемніть її у пюре. Додайте борошно та яйця і вимішайте масу.

На застелене пергаментом деко викладіть 6-8 картопляних кульок, сформуйте з них "гнізда". Викладіть всередину кожного картопляного "гнізда" м'ясну начинку.



Як готувати картопляні гнізда (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Присипте кожне картопляне гніздо натертим сиром. Випікайте страву протягом 20-30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.