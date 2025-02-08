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Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением

Суббота 08 февраля 2025 17:39
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Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением Как готовить картофельные гнезда с мясом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)
Автор: Людмила Рябухіна

Картофельные гнезда с мясом и овощами - невероятный рецепт, который поражает своей простотой и вкусным результатом. Такое блюдо станет идеальным вариантом для большого количества людей.

О том, как готовить картофельные гнезда с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Что нужно для картофельных гнезд с мясом

Для того, чтобы приготовить картофельные гнезда с мясом, необходимы такие продукты:

  • кипяченая вода или бульон - 200 мл
  • картофель - 750 г
  • фарш - 550 г
  • шампиньоны - 120 г
  • сладкий перец - 120 г
  • лук - 120 г
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 90 г
  • моцарелла - 120 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить картофельные гнезда с мясом

Чтобы приготовить картофельные гнезда, картофель необходимо почистить и нарезать на кубики среднего размера, переложите их в кастрюлю. Залейте картофель подсоленной водой и поставьте на огонь для отваривания.

Тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Шампиньоны нужно помыть и нарезать ломтиками, перец почистить от плодоножки и семян и нарезать на кубики. Лук почистите и измельчите ножом.

Обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. После полного обжаривания мяса добавьте лук, а через 4 минуты - грибы и перец. Добавьте соль и перец по вкусу и влейте небольшое количество воды или бульона.
Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением
Как готовить картофельные гнезда с мясом и овощами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Перемешайте ингредиенты и готовьте их на среднем огне в течение 12-14 минут. С готового картофеля слейте воду, перемните его в пюре. Добавьте муку и яйца и вымешайте массу.

На застеленный пергаментом противень выложите 6-8 картофельных шариков, сформируйте из них "гнезда". Выложите внутрь каждого картофельного "гнезда" мясную начинку.
Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением
Как готовить картофельные гнезда (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Присыпьте каждое картофельное гнездо натертым сыром. Выпекайте блюдо в течение 20-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Кстати, ранее мы писали о том, что можно приготовить из фарша на ужин.

А также рассказывали, как готовить рыбные котлеты из сайды.

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