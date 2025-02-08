Картофельные гнезда с мясом: рецепт вкуснейшего блюда с несложным приготовлением
Картофельные гнезда с мясом и овощами - невероятный рецепт, который поражает своей простотой и вкусным результатом. Такое блюдо станет идеальным вариантом для большого количества людей.
О том, как готовить картофельные гнезда с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".
Что нужно для картофельных гнезд с мясом
Для того, чтобы приготовить картофельные гнезда с мясом, необходимы такие продукты:
- кипяченая вода или бульон - 200 мл
- картофель - 750 г
- фарш - 550 г
- шампиньоны - 120 г
- сладкий перец - 120 г
- лук - 120 г
- яйца - 2 шт.
- мука - 90 г
- моцарелла - 120 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
Как готовить картофельные гнезда с мясом
Чтобы приготовить картофельные гнезда, картофель необходимо почистить и нарезать на кубики среднего размера, переложите их в кастрюлю. Залейте картофель подсоленной водой и поставьте на огонь для отваривания.
Тем временем подготовьте остальные ингредиенты. Шампиньоны нужно помыть и нарезать ломтиками, перец почистить от плодоножки и семян и нарезать на кубики. Лук почистите и измельчите ножом.
Обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. После полного обжаривания мяса добавьте лук, а через 4 минуты - грибы и перец. Добавьте соль и перец по вкусу и влейте небольшое количество воды или бульона.
Как готовить картофельные гнезда с мясом и овощами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)
Перемешайте ингредиенты и готовьте их на среднем огне в течение 12-14 минут. С готового картофеля слейте воду, перемните его в пюре. Добавьте муку и яйца и вымешайте массу.
На застеленный пергаментом противень выложите 6-8 картофельных шариков, сформируйте из них "гнезда". Выложите внутрь каждого картофельного "гнезда" мясную начинку.
Как готовить картофельные гнезда (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)
Присыпьте каждое картофельное гнездо натертым сыром. Выпекайте блюдо в течение 20-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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