Що приготувати з фаршу на вечерю? 5 дуже смачних страв: швидкі і легкі рецепти

Фарш - універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних і ситних страв. Він ідеально підходить для швидкої вечері після робочого дня.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти смачних страв з фаршу, для приготування яких не потрібно багато часу.

Паста болоньєзе

Для того, щоб приготувати смачну та ситну пасту з м'ясним фаршем, потрібні такі продукти:

курячий фарш - 500 г

спагеті - 400 г

сир - до смаку

бекон - 250 г

помідори - 400 г

цибуля - 1 шт.

часник - 4 зубчики

томатна паста - 1 ст. л.

курячий бульйон - 1 стакан

петрушка - 1 пучок

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати пасту болоньєзе

Щоб приготувати пасту болоньєзе, помідори потрібно помити та нарізати на невеликі кубики. Почистьте цибулю та часник, цибулю подрібніть ножем, а часник пропустіть через прес.

Зелень промийте та подрібніть, а бекон наріжте на кубики. Розігрійте глибоку пательню на середньому вогні, обсмажте бекон до легкої скоринки, протягом 5 хвилин.

Перекладіть бекон в інший посуд, а на пательні обсмажте цибулю з часником. Потім додайте фарш, підсоліть та поперчіть його. Смажити фарш потрібно до готовності, розбиваючи грудочки лопаткою.

Додайте бекон, помідори та томатну пасту, залийте інгредієнти бульйоном. Зменште вогонь, накрийте пательню кришкою та тушкуйте інгредієнти протягом 15-20 хвилин.

Відваріть макаронні вироби відповідно до інструкції. Злийте зі спагеті воду та змішайте макарони з обсмаженим фаршем. Перед подачею присипте пасту натертим сиром та зеленню.

Мітболи у вершковому соусі

Щоб приготувати мітболи у соусі, знадобляться ці інгредієнти:

фарш - 400 г

яйце - 1 шт.

сухий хліб - 100 г

борошно - 3 ст. л.

масло (жирність 73%) - 20 г

молоко (жирність 2,5%) - 250 мл

цибуля - 1 шт.

часник - 2 зубчики

олія соняшникова - 40 мл

зелень - до смаку

гірчиця - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати мітболи у вершковому соусі

Щоб приготувати мітболи у соусі, спершу замочіть хліб у кип'яченій воді на 10 хвилин. Тим часом почистьте часник та цибулю, подрібніть їх ножем. Зелень помийте та подрібніть.

Змішайте фарш з яйцем, цибулею, часником, зеленню, а також відтиснутим хлібом. Додайте сіль та перець до смаку, перемішайте фарш і сформуйте з нього невеликі кульки.

Викладіть мітболи у форму для випікання, попередньо змастивши посуд олією. Випікайте мітболи протягом 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Для соусу розігрійте в пательні масло та обсмажте в ньому борошно до золотистого кольору. Влийте молоко і, перемішуючи суміш, доведіть соус до загустіння. Залийте вершковим соусом мітболи і випікайте їх ще 10-15 хвилин.

Фаршировані перці

Для приготування фаршированих перців потрібні ці продукти:

болгарський перець - 8 шт.

фарш - 500 г

рис - 1 склянка

морква - 2 шт.

цибуля - 2 шт.

помідори - 5 шт.

сметана (жирність 15%) - 100 г

олія - 10 мл

перець - до смаку

сіль - до смаку

Як готувати фаршировані перці

Для того, що приготувати фаршировані перці, промийте і відваріть до напівготовності рис. Тим часом почистьте цибулю, наріжте її на маленькі кубики.

Моркву потрібно почистити від шкірки та натерти на великій тертці. Перець помийте, зріжте верхню частину так, щоб залишити кришечку, а іншу частину перцю почистьте від насіння.

Залийте помідори окропом, зніміть з них шкірку, а потім перебийте овочі в пюре. Обсмажте цибулю на розігрітій пательні до золотистого кольору, потім додайте моркву, а за декілька хвилин - пюре з помідорів.

Перемішайте овочі та протушкуйте їх на середньому вогні. Змішайте половину овочевого соусу з фаршем та рисом, додавши сіль та перець.

Розкладіть начинку по перцях. Решту томатного соусу змішайте зі сметаною та прокип'ятіть, а потім вилийте у форму для випікання. Викладіть фарширований перець, накривши його "кришечками".

Якщо перець не повністю занурений в соус, долийте окріп. Готуйте перець протягом години при температурі в 180 градусів. Також можна протушкувати перець на невеликому вогні протягом 45-50 хвилин.

Млинці з м'ясом

Щоб приготувати млинці з м'ясом, знадобляться такі продукти:

яловичий фарш - 600 г

яйця - 6 шт.

цибуля - 2 шт.

борошно - 240 г

молоко (жирність 2,5%) -1 л

цукор - 40 г

сода харчова - 3 г

сіль -3 г

олія - 50 мл

Як готувати млинці з м'ясом

Щоб приготувати млинці з м'ясом, розбите в миску яйця, влийте молоко і поступово просійте борошно. Також додайте сіль та соду і перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Посмажте з тіста млинці, роблячи їх не надто товстими. Почистьте і подрібніть цибулю, обсмажте її з фаршем до готовності.

Викладіть в центр кожного млинця фарш та згорніть тісто конвертиком. Після цього злегка обсмажте млинці з м'ясом у маслі, на невеликому вогні.

Ліниві голубці

Для того, щоб приготувати ліниві голубці, треба наступні інгредієнти:

рис - 100 г

капуста - 400-500 г

цибуля - 2 шт.

морква - 2 шт.

олія - для смаження

сіль - до смаку

перець - до смаку

фарш - 500 г

сметана - 3 ст. л.

томатна паста - 1-2 ст. л.

кетчуп - 150 г

вода - 200 мл

Як готувати ліниві голубці

Для того, щоб приготувати ліниві голубці, спершу промийте рис та відваріть його з дрібкою солі. Тим часом приготуйте засмажку з нарізаної цибулі та натертої моркви.

Капусту потрібно нашаткувати. Коли засмажка буде готова, відкладіть половину для заливки, а до решти всипте капусту і тушкуйте до розм'якшення.

Змішайте фарш з рисом та тушкованою капустою. Додайте сіль та спеції, перемішайте фарш та сформуйте з нього невеликі котлети. Перекладіть голубці форму для випікання.

До решти засмажки додайте томатну пасту, кетчуп, сметану та воду. Залийте голубці та запікайте їх протягом 50 хвилин за температури 180 градусів.