Картофель фри как в МакДональдсе: перед жаркой проварите в особом растворе

Приготовить картофель фри как в МакДональдсе вполне реально, но надо знать о нескольких нюансах. Ведь перед жаркой картошку надо проварить пару минут в специальном растворе.
Читайте ниже в материале Styler пошаговое приготовление блюда.
Как рассказали кулинары, такая картошка получается в меру хрустящей, золотистой, а внутри мягкой и очень ароматной.
Очистите картофель от кожуры, помойте его и нарежьте соломкой.
Залейте водой и оставьте на 30 минут, чтобы из картофеля вышел лишний крахмал.
Возьмите кастрюлю, налейте в нее 2 литра воды, добавьте 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли.
Доведите воду до кипения, бросьте туда картофель и проварите в кипящей воде 2-3 минуты.
Выньте картофель и выложите его на бумажные полотенца, чтобы убрать влагу.
Обжарьте во фритюре (или на сковородке в большом количестве масла). Сперва добавьте специи (на ваш вкус), далее вкиньте картофель. Обжаривать нужно около 1-2 минуты.
Также предлагаем еще один рецепт ниже на видео. Здесь картофель предварительно не отваривают, однако замачивают в специальном растворе.
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