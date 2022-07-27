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Картопля фрі як у МакДональдсі: перед смаженням проваріть в особливому розчині

Фото: Як приготувати картоплю фрі як в МакДональдсі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати картоплю фрі як в МакДональдсі цілком реально, але треба знати про кілька нюансів. Адже перед смаженням картоплю треба проварити пару хвилин в спеціальному розчині.

Читайте нижче в матеріалі Styler покрокове приготування страви.

Як розповіли кулінари, така картопля виходить в міру хрусткою, золотистою, а всередині м’якою та дуже ароматною.

Інгредієнти:

  • картопля,
  • олія,
  • вода,
  • оцет,
  • сіль,
  • спеції.

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю від шкірки, помийте її й наріжте соломкою.

Залийте водою та залиште на 30 хвилин, щоб із картоплі вийшов зайвий крохмаль.

Візьміть каструлю, налийте в неї 2 літри води, додайте 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку солі.

Доведіть воду до кипіння, киньте туди картоплю і проваріть в киплячій воді 2-3 хвилини.

Вийміть картоплю та викладіть її на паперові рушники, щоб прибрати вологу.

Обсмажте у фритюрі (або на сковорідці у великій кількості олії). Спершу додайте спеції (на ваш смак), далі вкиньте картоплю. Обсмажувати потрібно близько 1-2 хвилини.

Також пропонуємо ще один рецепт нижче на відео. Тут картоплю попередньо не відварюють, проте замочують в спеціальному розчині.

Раніше ми писали, коли МакДональдс знову відкриють в Україні, і чому це так важливо.

Також повідомлялося, як приготувати гамбургер як в МакДональдсі вдома.

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