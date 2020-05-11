Карта мира будет полностью перекроена: климатологи напугали прогнозом

Климатологи напугали последствиями глобального потепления (коллаж: РБК-Украина)

Земле грозит затопление, а сотни миллионов людей останутся без дома

Климатологи предупредили, что из-за глобального потепления карта мира полностью изменится. Если температура на планете продолжит повышаться, то к 2010 году все будет гораздо хуже, чем прогнозировалось раньше.

Климатологи прогнозируют, если темпы потепления не снизятся, то к 2100-му году уровень мирового океана повысится на 1,3 метра. Такое произойдет, если Земля прогреется еще на 3,5 градуса, пишет Metro.

А вот к 2030-му году ледяные покровы, покрывающие Западную Антарктиду и Гренландию, потеряют в массе триллионы тонн. При таком температурном сценарии уровень моря может подняться более чем на пять метров, и карта мира с существующими ныне береговыми линиями будет полностью перекроена.

По сегодняшним оценкам, около десяти процентов населения земного шара, или 770 миллионов человек, сегодня живут на земле менее чем в пяти метрах над линией прилива. Все они останутся без крыши над головой.

И даже если цель Парижского соглашения по климату, заключающаяся в ограничении глобального потепления не больше 2°C, будет достигнута, уровень океана все равно подымется на два метра к 2300 году.

"Теперь ясно, что предыдущие оценки повышения уровня моря были слишком низкими", - говорит Стефан Рамсторф, руководитель отдела анализа Потсдамского института изучения климатических изменений.

Специалисты считают, что дополнительные сантиметры океанской воды делают штормовые волны от все более сильных тропических циклонов гораздо более смертоносными и разрушительными.

За последние два десятилетия основным двигателем стало таяние и разрушение двух "ледяных щитов" Земли - это Гренландия и Западная Антарктида. Сегодня они теряют как минимум в шесть раз больше льда, чем в 90-е годы. С 1992 по 2017 год они потеряли около 6,4 трлн тонн.

"Ледяные щиты" Гренландии и Западной Антарктики содержат достаточно замерзшей воды, чтобы поднять океаны примерно на 13 метров. Восточная Антарктида, которая является более стабильной, имеет в своем распоряжении еще 50 метров.

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