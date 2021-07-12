"Карта киевлянина": как ее получить и что она дает

"Карта киевлянина" доступна всем жителям столицы. Она одновременно является платежной картой и носителем персональных данных держателя карты. Такая карта будет очень полезна льготным категориям жителей столицы. С ее помощью можно получить различные скидки.
Подробней о преимуществах карты, и о том, как ее получить – читайте в нашем материале ниже.
Оформить карту могут все зарегистрированные в Киеве граждане Украины. При этом в декабре 2018 года расширили список тех, кто может получить "Карту киевлянина":
Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. При себе необходимо иметь следующие документы:
Возможность верификации по Bank ID для получения административных услуг через Интернет.
Доступ к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина":
Карта также представляет собой электронный билет. Она дает право на проезд в общественном транспорте Киева. При этом льготники имеют право на бесплатный проезд.
Владелец "Карты киевлянина" может получить скидки в торгово-сервисных сетях:
Скидки от 5 до 50% также можно получить в муниципальных театрах и музеях Киева.
В столичном зоопарке "Карта киевлянина" позволяет получить скидку до 50%.
В сети аптек "Фармация" владельцам "Карты киевлянина" продают лекарства по специальным ценам.
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