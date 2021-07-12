"Карта киянина": як її отримати і що вона дає

Хто може отримати "Карту киянина"

Оформити картку можуть всі зареєстровані в Києві громадяни України. При цьому в грудні 2018 року розширили список тих, хто може отримати "Карту киянина":

внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві;

особи, які офіційно працюють в столиці;

студенти;

батьки (опікуни) дітей, які навчаються в школах Києва.

Як оформити карту

Карту можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. При собі необхідно мати такі документи:

паспорт або документ, який його замінює;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує статус пільговика (для киян-пільговиків)

довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованої в Києві (для киян-пільговиків)

кольорове фото 3х4 (за умови відсутності якісного фото, вклеєного в паспорт).

Які можливості надає "Карта киянина"

Можливість верифікації по Bank ID для отримання адміністративних послуг через Інтернет.

Доступ до різних електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина":

З її допомогою можна записати дитину в дитячий сад на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. З картою також буде перевага в електронній черзі. Крім того, утримання дитини в саду буде оплачувати місто.

Також можна оплачувати комунальні платежі в "Ощад 24/7", на сайті ГІОЦ і через ЦКШ.

Вона дозволяє проголосувати за петиції і громадський бюджет.

Карта також є електронний квиток. Вона дає право на проїзд в громадському транспорті Києва. При цьому пільговики мають право на безплатний проїзд.

Власник "Картки киянина" може отримати знижки в торгово-сервісних мережах:

"Соціальний хліб" йде зі знижкою від 20 до 70%. Це залежить від категорії пільговика.

У магазинах "Білла", "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" знижка 3-7%.

Знижки від 5 до 50% також можна отримати в муніципальних театрах і музеях Києва.

У столичному зоопарку "Карта киянина" дозволяє отримати знижку до 50%.

У мережі аптек "Фармація" власникам "Картки киянина" продають ліки за спеціальними цінами.