"Карта киянина": як її отримати і що вона дає

"Карта киянина" доступна усім жителям столиці. Вона одночасно є платіжною карткою та носієм персональних даних власника картки. Така карта буде дуже корисна пільговим категоріям жителів столиці. З її допомогою можна отримати різні знижки.
Детальніше про переваги карти, і про те, як її отримати - читайте в нашому матеріалі нижче.
Оформити картку можуть всі зареєстровані в Києві громадяни України. При цьому в грудні 2018 року розширили список тих, хто може отримати "Карту киянина":
Карту можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. При собі необхідно мати такі документи:
Можливість верифікації по Bank ID для отримання адміністративних послуг через Інтернет.
Доступ до різних електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина":
Карта також є електронний квиток. Вона дає право на проїзд в громадському транспорті Києва. При цьому пільговики мають право на безплатний проїзд.
Власник "Картки киянина" може отримати знижки в торгово-сервісних мережах:
Знижки від 5 до 50% також можна отримати в муніципальних театрах і музеях Києва.
У столичному зоопарку "Карта киянина" дозволяє отримати знижку до 50%.
У мережі аптек "Фармація" власникам "Картки киянина" продають ліки за спеціальними цінами.
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