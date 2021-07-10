Как открыть и закрыть ФОП в "Дія": пошаговая инструкция

Украинские предприниматели могут зарегистрировать ФОП (ФЛП) онлайн через единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія", и сделать это можно довольно быстро и просто. Для этого физлицам-предпринимателям необходимо скачать приложение, нужны данные о своей деятельности, и иметь электронную подпись.

Как правильно провести автоматическую регистрацию ФОП через "Дію" без участия государственного регистратора всего минут за 10 - читайте в материале ниже.

Что нужно для регистрации ФОП в портале "Дія"

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи (квалифицированная Е-подпись).

Заполните онлайн-форму на получение услуги.

Заявка на регистрацию ФОП после проверки будет автоматически отправлена в Единый госреестр для проведения государственной регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о госрегистрации.

Заявление автоматически будет направлена ​​в налоговую по месту вашей регистрации или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Подача заявления займет около 10 минут, а сама регистрация - до 1 минуті.

Стоимость регистрации - бесплатно.

Отметим также, что статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.

Какие дальнейшие шаги

Сообщение о регистрации вас ФОПом появится в кабинете и на электронной почте.

После того как запись о регистрации физлица-предпринимателя появится в Едином государственном реестре, в течение 2 рабочих дней вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа - он поступит на вашу єлектронную почту.

Выписку можно распечатать (она имеет юридическую силу), и пользоваться ею как любым другим документом.

На что стоит обратить внимание

Если у вас Упрощенная система налогообложения : вы должні вести учет доходов в любой удобной для вас форме.

: вы должні вести учет доходов в любой удобной для вас форме. Регистрировать книгу учета доходов в налоговой не нужно.

Если у вас Общая система налогообложения : после регистрации ФОП вам нужно зарегистрировать Книгу учета доходов в налоговой службе.

: после регистрации ФОП вам нужно зарегистрировать Книгу учета доходов в налоговой службе. Вы можете вести учет на бумаге или в электронной форме.

Как закрыть ФОП в "Дії" онлайн

Тут действует аналогичный принцип заказа услуги, как и при регистрации ФОПа. Вам нужно:

В кабинете гражданина на diia.gov.ua заполнить онлайн-форму на закрытие СПД. Вся важная информация уже хранится в системе - только проверьте ее правильность и подпишите заявление с помощью Е-подписи.

Это заявление будет автоматически отправлено к регистратору, информация о закрытии будет также направлен в налоговую службу.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.

Сообщение о закрытии ФОПа появится в кабинете и будет отправлена вам на электронку.

Уже после этого регистратор вносит информацию о закрытии ФОП в Единый государственный реестр и информирует налоговую службу, где было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель, что этот ФОП закрыт.

Если вы работали с упрощенной системой налогообложения, вас исключат из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. И с этого момента ваш ФОП считается закрытым.