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Карта киевлянина для бесплатного проезда в транспорте: кто ее может получить

Автор: Анна Шиканова

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики хотят, чтобы стоимость проезда составила 20 или даже 25 гривен, но в КГГА утверждают, что тариф будет меньше. Подорожание ожидается не ранее 2022 года, и для льготников проезд останется бесплатным.

А вот жителям столицы стоит получить "Карту киевлянина". Она полезна для льготных категорий и с ее помощью можно получить различные скидки. Как ее оформить – читайте ниже.

Оформить "Карту киевлянина" могут все зарегистрированные в столице граждане Украины. С 2018 года список расширили и оформить ее смогут также:

  • Внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве
  • Лица, которые официально работают в Киеве
  • Студенты
  • Родители (опекуны) детей, которые учатся в Киеве

Как оформить карту

Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. Для этого понадобятся такие документы:

Паспорт или документ, который его заменяет

Идентификационный номер

Документ, который подтверждает статус льготника

Справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве

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Какие возможности дает "Карта киевлянина"

  • Доступ к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина"
  • Возможность записать ребенка в детский сад на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. С картой также будет преимущество в электронной очереди. Кроме того, содержание ребенка в саду будет оплачивать город.
  • Оплата коммунальные платежи в "Ощад 24/7", на сайте ГИВЦ и через ЦКС.
  • Возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет.
  • Электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева. Для льготников проезд будет бесплатный.
  • Скидки на продукты и товары во многих торгово-сервисных сетях.
  • Скидки на билеты в муниципальные театры и музеи.
  • Скидки на посещение зоопарка.
  • Специальные цены в сети аптек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве собираются ввести локдаун – что запретят.

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льготыкарта киевлянина