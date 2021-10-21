Карта киевлянина для бесплатного проезда в транспорте: кто ее может получить

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики хотят, чтобы стоимость проезда составила 20 или даже 25 гривен, но в КГГА утверждают, что тариф будет меньше. Подорожание ожидается не ранее 2022 года, и для льготников проезд останется бесплатным.
А вот жителям столицы стоит получить "Карту киевлянина". Она полезна для льготных категорий и с ее помощью можно получить различные скидки. Как ее оформить – читайте ниже.
Оформить "Карту киевлянина" могут все зарегистрированные в столице граждане Украины. С 2018 года список расширили и оформить ее смогут также:
Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. Для этого понадобятся такие документы:
Паспорт или документ, который его заменяет
Идентификационный номер
Документ, который подтверждает статус льготника
Справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве
Цветное фото 3х4
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве собираются ввести локдаун – что запретят.