Карта киянина для безкоштовного проїзду в транспорті: хто її може отримати

Оформити "Карту киянина" можуть всі зареєстровані в столиці громадяни України. З 2018 року список розширили й оформити її зможуть також:

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві

Особи, які офіційно працюють у Києві

Студенти

Батьки (опікуни) дітей, які навчаються в Києві

Як оформити карту

Карту можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього знадобляться такі документи:

Паспорт або документ, який його замінює

Ідентифікаційний номер

Документ, який підтверджує статус пільговика

Довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованої в Києві

Кольорове фото 3х4

Які можливості дає "Карта киянина"