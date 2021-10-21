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Карта киянина для безкоштовного проїзду в транспорті: хто її може отримати

Автор: Анна Шиканова

В Києві планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Перевізники хочуть, щоб вартість проїзду склала 20 або навіть 25 гривень, але в КМДА стверджують, що тариф буде менше. Подорожчання очікується не раніше 2022 року, і для пільговиків проїзд залишиться безкоштовним.

А ось жителям столиці варто отримати "Карту киянина". Вона корисна для пільгових категорій і з її допомогою можна отримати різні знижки. Як її оформити – читайте нижче.

Оформити "Карту киянина" можуть всі зареєстровані в столиці громадяни України. З 2018 року список розширили й оформити її зможуть також:

  • Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві
  • Особи, які офіційно працюють у Києві
  • Студенти
  • Батьки (опікуни) дітей, які навчаються в Києві

Як оформити карту

Карту можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього знадобляться такі документи:

Паспорт або документ, який його замінює

Ідентифікаційний номер

Документ, який підтверджує статус пільговика

Довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованої в Києві

Кольорове фото 3х4

Які можливості дає "Карта киянина"

  • Доступ до різних електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина"
  • Можливість записати дитину в дитячий сад на сайті osvita.kyivcity.gov.ua. з картою також буде перевага в електронній черзі. Крім того, утримання дитини в саду буде оплачувати місто.
  • Оплата комунальні платежі в "Ощад 24/7", на сайті ГІОЦ і через ЦКС.
  • Можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет.
  • Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Києва. Для пільговиків проїзд буде безкоштовний.
  • Знижки на продукти та товари в багатьох торгово-сервісних мережах.
  • Знижки на квитки в муніципальні театри та музеї.
  • Знижки на відвідування зоопарку.
  • Спеціальні ціни в мережі аптек.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві збираються ввести локдаун - що заборонять.

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