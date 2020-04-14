Карпаты засыпало снегом: впечатляющие фото

Карпаты в середине апреля оказались под снежным покровом. Сегодня, 14 апреля, температура воздуха резко опустилась и регион засыпало снегом. Об этом сообщили спасатели из Черногорского поисково-спасательного поста в Карпатах на своей странице в Facebook.

По словам спасателей, из-за сильного снегопада значительно снизилась видимость – до 100 метров. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду.

Карпаты в снегу (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что курорт Буковель на своем сайте опубликовал снимки снегопада в Карпатах. На фото видно, что снежный покров в некоторых местах уже достиг полуметра.

Карпаты в снегу (фото: bukovel.com)

Напомним, что по прогнозам синоптиков, погода в Украине в ближайшую неделю почти не будет радовать, так как ожидается резкое похолодание, местами до заморозков, а отдельные области страны будет заливать дождями и мокрым снегом.

Кроме того, народный синоптик Владимир Деркач дал неутешительный прогноз на три летних месяца. Он отметил, что самым жарким месяцем будет июль, в июне будут различные стихии, а август будет засушливым.

Ранее сообщалось о том, что в Чернобыльском биосферном заповеднике показали, как выглядела эта территория до пожаров, к которым привели действия 27-летнего жителя села Раговка Киевской области. Мужчина ради забавы в трех местах поджег мусор и траву.