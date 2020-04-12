В Украину придет настоящее апрельское чудо: синоптики назвали дату

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики уточнили погоду на понедельник

Погода в Украине 13 апреля будет по-настоящему теплой: температура воздуха в отдельных регионах нашей страны поднимется до +22 градусов, при этом небо будет ясным. В ночное время также ожидаются заморозки. Синоптики также предупредили что из-за перепада температур будут сильные порывы ветра. Каким областям с погодой повезет больше – читайте ниже.

Как сообщается в обновленном прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, в Украине 13 апреля ожидается существенное потепление во всех регионах. Минимальная температура составит +12… +16 градусов в Донецкой, Одесской и Луганской областях. При этом средняя температура по Украине будет держаться у отметок +17… +20 градусов. Теплее всего, традиционно, на западе и юге страны, где столбики термометров поднимутся до +18… +21 градусов. Исключение составят юго-западные области, где 13 апреля уровень тепла поднимется до максимальных показателей в +22 градусов.

Несмотря на теплую погоду в течение дня, ночью ожидаются сильные заморозки в восточных и некоторых южных областях 0… -2 градуса. А по другим регионам Украины ночью градусники покажут +3... +7 градусов.

Погода в Украине 13 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики Укргидрометцентра сделали метеорологическое предупреждение.

"13 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 13 апреля в Украине на поверхности почвы, на Левобережье и в воздухе заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)", - отмечают синоптики.

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на неделю.

Ранее мы писали, что синоптики резко изменили прогноз погоды на апрель.