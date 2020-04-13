Сильное похолодание и ливни: синоптики дали печальный прогноз на всю неделю

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшую неделю устроит температурные качели

Погода в Украине в ближайшую неделю почти не будет радовать, так как по прогнозам ожидается резкое похолодание, местами до заморозков, а отдельные области страны будет заливать дождями.

Во вторник, 14 апреля, дождями, местами с мокрым снегом накроет северные, западные, центральные, южные области и часть востока. Температура воздуха на севере и западе упадет до +3 +5 градусов ночью, до +6 +9 градусов днем. На юге пройдут дожди, ночью +5 +7 градусов, днем прогреется до +17 градусов. На востоке сухо будет только в Луганской и Донецкой областях, в остальных областях – дожди. Ночью в регионе от +3 до +6 градусов, днем от +14 до +17 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ночью +5 +7 градусов, днем от +10 до +15 градусов. В Киеве 14 апреля ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха упадет до +4 +6 градусов.

Карта погоды в Украине на 14 апреля

В среду, 15 апреля, дожди охватят все восточные области и часть южных, в остальных регионах будет сухо, но холодно. На западе и востоке ночная температура опустится до -1 -3 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов. На юге дождь пройдет только в Херсоне и Крыму. Ночью +3 +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов. В центральной части страны облачно, ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов. На востоке дожди, местами с мокрым снегом, штормовой ветер. Ночью +3 +5 градусов, днем +8 +10 градусов.

В Киеве 15 апреля будет облачно, но сухо. Ночью от -1 до -3 градусов, днем прогреется до +8 +10 градусов.

Карта погоды в Украине на 15 апреля

В четверг, 16 апреля, в большинстве областей Украины будет сухо, а температура воздуха снова поднимется. Дожди пройдут только в Сумской и Харьковской областях. Ночная температура воздуха будет колебаться во всех регионах от +3 до +5 градусов. Дневная температура воздуха на западе поднимется до +17 +19 градусов, на юге до +14 +16 градусов, на севере и в центральных областях +12 +14 градусов, на востоке ожидается +10 +12 градусов.

В Киеве 16 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на 16 апреля

В пятницу, 17 апреля, Украину снова накроют дожди, и температура воздуха начнет опускаться. На западе и севере ожидаются сильные дожди, местами ливни. Ночью от +3 до +7 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов, местами до +16 градусов.

В центре сухо, небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем от +12 до +15 градусов. В южных областях сухо, ночью +7 +9 градусов, днем от +16 до +19 градусов. На востоке осадки не прогнозируются, но будет прохладно. Ночью +3 +5 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

В Киеве 17 апреля возможен небольшой дождь. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на 17 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какие области могут оказаться в плену заморозков и мокрого снега.