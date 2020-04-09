Мир красоты стал пепелищем: потрясающие фото из зоны отчуждения до пожаров

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: yatsenyuk.org.ua)

В Чернобыльском биосферном заповеднике показали, как выглядела эта территория до пожаров

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения пытаются потушить с 4 апреля, но до сих пор ликвидировать возгорание пожарные не могут. В результате инцидента сегодня эвакуировали жителей в поселке Полесское, а контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" перекрыли.

По состоянию на вечер 9 апреля во зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств.

Как рассказали в ГСЧС, всего к борьбе с пламенем были привлечены 326 человек и 84 единицы техики, включая 6 единиц - авиационной.

Спасатели отметили, что в зоне отчуждения из-за пожаров уровень мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменился (в городе Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КДП "Дитятки" - 0,01 мР/ч.). А контрольно допустимый уровень составляет 0,055 мР/ч.

В Киеве и Киевской области радиационный фон находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, добавили в ГСЧС.

Напомним, что к пожару привели действия 27-летнего жителя села Раговка Киевской области, который ради забавы в трех местах поджег мусор и траву.

В итоге лесные пожары не могут потушить уже 5 дней.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото, как выглядела эта территория до пожаров и что там сейчас.

"Если некоторые животные еще могут убежать от огня, то первые весенние цветы остаются погибать от палящего пламени.

На фото прекрасные и нежные раннецветущие многолетние тенелюбивые анемоны. Белая - ветреница дубравная. Желтая - жовтецева. Их еще называют ветреница, потому что они зацветают, когда из-за смены погоды часто поднимаются ветры.

Цветной цветок - еще один ранневесенний многолетний медонос - хохлатка уплотненная, который тоже цветет в это время в лесах заповедника. В народе его называют коньками или петушками за специфический цветок, лепестки которого создают нечто вроде колпака.

Посмотрите на эти красивые фотографии, сделанные нашими сотрудниками до пожаров в зоне отчуждения. Что теперь на месте сплошных кружевных килимы анемонов, лиловатых скоплений хохлатки или десятков других ранних растений?

Обожженные, обугленные, уничтоженные поджигателями остатки! Вот так человеческая безответственность и преступная небрежность превращает мир красоты в мрачное пепелище... Конечно, природа возродится. Она - сильная. А мы?", - говорится в эмоциональной публикации.

Пожар в Чернобыльской зоне и фото цветов в заповеднике (Фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018)

Как сообщалось ранее, вчера в национальном природном парке "Синевир" на Закарпатье произошел пожар из-за того, что местные жители жгли сухостой.