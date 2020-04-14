Карпати засипало снігом: вражаючі фото

Карпати в середині квітня опинилися під сніговим покривом. Сьогодні, 14 квітня, температура повітря різко опустилася і регіон засипало снігом. Про це повідомили рятувальники з Чорногорського пошуково-рятувального поста в Карпатах на своїй сторінці в Facebook.

За словами рятувальників, через сильного снігопаду значно знизилася видимість – до 100 метрів. Температура повітря опустилася до -2 градусів. Вітер східний 7 метрів в секунду.

Карпати в снігу (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що курорт Буковель на своєму сайті опублікував знімки снігопаду в Карпатах. На фото видно, що сніговий покрив в деяких місцях вже досяг пів метра.

Карпати в снігу (фото: bukovel.com)

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, погода в Україні у найближчий тиждень майже не буде радувати, оскільки очікується різке похолодання, місцями до заморозків, а окремі області країни буде заливати дощами і мокрим снігом.

Крім того, народний синоптик Володимир Деркач дав невтішний прогноз на три літніх місяці. Він зазначив, що найспекотнішим місяцем буде липень, в червні будуть різні стихії, а серпень буде посушливим.

Раніше повідомлялося про те, що в Чорнобильському біосферному заповіднику показали, як виглядала ця територія до пожеж, до яких призвели дії 27-річного жителя села Рагівка Київської області. Чоловік заради забави в трьох місцях підпалив сміття і траву.