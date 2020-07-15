В Карпатах сняли смерч с градом: начался почти конец света

Смерч в Украине (коллаж РБК-Украина)

Смерч обрушился на одну из самых высоких вершин украинских Карпат

В Карпатах в горах заметили смерч - мезо-ураган сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер. Стихия обрушилась на горный регион в Ивано-Франковской области после грозы.

Об этом 15 июля рассказал фотограф Павел Пивовар в своем Facebook, который отдыхал в горах с друзьями.

Также он опубликовал потрясающий снимок смерча.

По словам Пивовара, непогода застала их компанию в палатках, и после небольшого перерыва между дождями он отправился на горный хребет, в надежде сделать живописные кадры. Но немного не рассчитал с осадками и был застигнут очередной грозой. Укрыться от нее мужчина решил в пещере в скалах.

"Но по дороге к укрытию, на расстоянии каких-то два-три километра от меня образовался вот такой смерч. Он крутился легонько, словно никуда не спешил", - рассказал Павел.

Сделав несколько кадров торнадо, он побежал дальше к скалам, и тут на него с неба повалил крупный град.

"Этот момент придал мне еще большего ускорения и я с молниеносной скоростью попал в узкий проход пещеры. И начался почти конец света. Град бил по скалам, а после него появился еще и ветруганище с дождем", - написал фотограф.

Смерч в Карпатах в июле 2020 (Фото: facebook.com/Pavlo-Pyvovar-Landscape)

Фотография уникального явления снята с горы Ребра - одной из самых высоких вершин украинских Карпат, пишет издание "Версии".

Вершина расположена в центральной части хребта Черногора, между вершинами Туркул (на северо-западе) и Бребенескул (на юго-востоке) и Гутин Томнатик (на юге), на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В сети также опубликовали видео смерча, снятое с другого ракурса.

Видео: Смерч в украинских Карпатах в июле 2020 года

Нужно сказать, что в последнее время смерчи стали уже привычным явлением в Украине вследствие изменения климата.

Так, буквально на днях на популярном украинском курорте пронеслось два смерча, и появилось впечатляющее видео стихии.

Также мы писали о том, что недавно под оккупированным Донецком пронесся мощный смерч, и стихию также сняли на видео.

Добавим, что ранее синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на 2020 год и предупредили, что грозы и смерчи будут все лето.