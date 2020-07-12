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На популярном украинском курорте пронеслось два смерча: впечатляющее видео

Кирилловка, Воскресенье 12 июля 2020 11:27
На популярном украинском курорте пронеслось два смерча: впечатляющее видео
В Кирилловке пронеслись два смерча (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

На популярном курорте из-за сильного ветра появилось уникальное природное явление

Возле популярного туристического центра Кирилловка на побережье Азовского моря туристы заметили необычное природное явление – двойной смерч. Две одновременно сформировавшиеся вихревые воронки удалось заснять туристке, ехавшей на популярный курорт.

Недалеко от города Кирилловка, где сейчас отдыхают десятки тысяч украинских туристов, пронесся двойной смерч. Видео природного явления опубликовано в YouTube-канале "РИА Мелитополь".

Еще 6 июля синоптики предупреждали об опасности смерча во всех регионах Украины. Погодные условия способствуют формированию вихревых воронок. В регионы, где днем наблюдалось до +34… +38 градусов, пришел холодный атмосферный фронт. В зоне соприкосновения разогретого и холодного воздуха формируется вихрь.

В этом году смерчи в Украине были замечены не только в южных областях на побережье морей. Мощный смерч пронесся по Прикарпатью и по Тернопольской области.

Стоит отметить, что в этом году в Кирилловке туристов также настигли другие неприятности – морские блохи и медузы, атаковавшие пляжи на всем побережье курорта. Туристы продолжают публиковать соответствующие кадры в социальных сетях. Эксперты же говорят, что уменьшить количество медуз и морских блох поможет только сильный ливень, после которого и советуют отправляться на отдых.

Напомним, что ранее на популярном украинском курорте взвинтили цены.

Также мы писали, что происходит на пляжах Одессы и Затоки.

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