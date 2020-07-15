У Карпатах зняли смерч із градом: почався мало не кінець світу

Смерч в Україні (колаж РБК-Україна)

Смерч обрушився на одну з найвищих вершин українських Карпат

У Карпатах в горах помітили смерч - мезо-ураган супроводжував сильний град розміром з перепелині яйця та потужний вітер. Стихія обрушилася на гірський регіон в Івано-Франківській області після грози.

Про це 15 липня розповів фотограф Павло Пивовар у своєму Facebook, який відпочивав в горах з друзями.

Також він опублікував приголомшливий знімок смерчу.

За словами Пивовара, негода застала їх компанію в наметах, і після невеликої перерви між дощами він відправився на гірський хребет, в надії зробити мальовничі кадри. Але трохи не розрахував з опадами та попав під чергову грозу. Сховатися від неї чоловік вирішив в печері в скелях.

"Та дорогою до схованки, на відстані якихось два-три кілометри від мене утворився отакий смерч. Він крутився легенько, наче нікуди не поспішав", - розповів Павло.

Зробивши кілька кадрів торнадо, він побіг далі до скель, і тут на нього з неба повалив чималий град.

"Цей момент додав мені ще більшого прискорення і я з блискавичною швидкістю вскочив у вузький прохід печери. І тут почався мало не кінець світу. Град лупив по скелях, а після нього вступив ще й вітруганище з дощем", - написав фотограф.

Смерч в Карпатах у липні 2020 (Фото: facebook.com/Pavlo-Pyvovar-Landscape)

Фотографія унікального явища знята з гори Ребра - одній з найвищих вершин українських Карпат, пише видання "Версії".

Вершина розташована в центральній частині хребта Чорногора, між вершинами Туркул (на північному заході) і Бребенескул (на південному сході) та Гутин Томнатик (на півдні), на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

У мережі також опублікували відео смерчу, зняте з іншого ракурсу.

Відео: Смерч в українських Карпатах у липні 2020 року

Треба сказати, що останнім часом смерчі стали вже звичним явищем в Україні внаслідок зміни клімату.

Так, буквально днями на популярному українському курорті промайнуло два смерчі, й з'явилося вражаюче відео стихії.

Також ми писали про те, що нещодавно під окупованим Донецькому пронісся потужний смерч, і стихію також зняли на відео.

Додамо, що раніше синоптики налякали українців прогнозом погоди на 2020 рік і попередили, що грози та смерчі будуть все літо.