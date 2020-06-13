Под оккупированным Донецком пронесся мощный смерч: стихию сняли на видео

Смерч пронесся по улицам Макеевки и срывал крыши и линии электропередач
На Донбассе в оккупированной Макеевке пронесся мощный смерч 13 июня. Мезо-ураган на улицах захваченного боевиками "ДНР" города - фактически северо-восточного пригорода Донецка - зафиксировали очевидцы.
Видео стихии опубликовала Оксана Дыхнич в своем Facebook.
"Норм так погулял", - отметила она.
Как видно на кадрах, необычное природное явление поднимало в небо столб пыли и кружило мусор и разнообразные конструкции.
Отмечается, что после визита в город смерча вместе с ураганным ветром с некоторых домов сорвало крыши, а также были повреждены линии электропередач.
Так, в сети пишут, что стихия не только перепугала местных жителей, но и причинила ущерб коммунальному хозяйству Макеевки.
Видео: В оккупированной Макеевке пронесся смерч 13 июня
Видео: Смерч в оккупированной Макеевке 13 июня
Нужно сказать, что в последнее время смерчи стали уже привычным явлением в Украине вследствие изменения климата.
Так, недавно синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на 2020 год и предупредили, что грозы и смерчи будут все лето.
Кстати, перед этим мощный смерч пронесся в Тернопольской области 9 июня, а в начале месяца на украинский курорт Скадовск под Херсоном обрушился торнадо с градом.
Добавим также, что недавно на Донбассе пронесся страшный торнадо, и разрушительную стихию сняли на видео.
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Автор: Владимир Костырин