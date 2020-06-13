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Под оккупированным Донецком пронесся мощный смерч: стихию сняли на видео

STYLERЖизнь    13.06.2020 - 19:35
Под оккупированным Донецком пронесся мощный смерч: стихию сняли на видео
На оккупированном Донбассе пронесся смерч (иллюстративное фото: flickr.com)

Смерч пронесся по улицам Макеевки и срывал крыши и линии электропередач

На Донбассе в оккупированной Макеевке пронесся мощный смерч 13 июня. Мезо-ураган на улицах захваченного боевиками "ДНР" города - фактически северо-восточного пригорода Донецка - зафиксировали очевидцы.

Видео стихии опубликовала Оксана Дыхнич в своем Facebook.

"Норм так погулял", - отметила она.

Как видно на кадрах, необычное природное явление поднимало в небо столб пыли и кружило мусор и разнообразные конструкции.

Отмечается, что после визита в город смерча вместе с ураганным ветром с некоторых домов сорвало крыши, а также были повреждены линии электропередач.

Так, в сети пишут, что стихия не только перепугала местных жителей, но и причинила ущерб коммунальному хозяйству Макеевки.

Видео: В оккупированной Макеевке пронесся смерч 13 июня

Видео: Смерч в оккупированной Макеевке 13 июня

Нужно сказать, что в последнее время смерчи стали уже привычным явлением в Украине вследствие изменения климата.

Так, недавно синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на 2020 год и предупредили, что грозы и смерчи будут все лето.

Кстати, перед этим мощный смерч пронесся в Тернопольской области 9 июня, а в начале месяца на украинский курорт Скадовск под Херсоном обрушился торнадо с градом.

Добавим также, что недавно на Донбассе пронесся страшный торнадо, и разрушительную стихию сняли на видео.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины МакеевкаДонбасссмерч
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