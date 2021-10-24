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В Карпатах началась зима: намело снега и минусовая температура (фото)

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Карпаты, Воскресенье 24 октября 2021 20:15
В Карпатах началась зима: намело снега и минусовая температура (фото) Фото: в Карпатах выпал снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 октября, в Карпатах одну из самых высоких вершин - гору Поп Иван Черногорский замело снегом. При этом в высокогорье зафиксировали настоящие зимние морозы.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10:40 24.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -6°С, ветер юго-западный 3 м/с, облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.

Также опубликована фотография, на которой виден снег.

В Карпатах началась зима: намело снега и минусовая температура (фото)

Снег в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, и после теплых дней ожидается похолодание практически на всей территории страны. Но есть и приятная новость - ветер будет не такой сильный, а благодаря влиянию приходящего антициклона дождей практически не будет.

Мы также писали о том, что эксперты рассказали украинцам, когда в Украине нужно "переобуваться" на зимнюю резину. Большинство экспертов полагают, что зимнюю резину необходимо менять на летнюю при наступлении первых морозов и снега.

Если температура воздуха опустилась до +5 градусов, а ночами уже около нуля или даже небольшие заморозки, то лучше поставить зимнюю резину - это убережет вас от ДТП.

При этом не стоит ездить на зимней резине, если температура воздуха составляет +10. Так что необходимо следить за прогнозом погоды в это время.

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Карпаты Снегопад
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