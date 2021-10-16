Когда в Украине нужно "переобуваться" на зимнюю резину: полезный лайфхак для водителей

Смена колес на зимние и наоборот в Украине не имеет каких-то строгих правил и не прописана в ПДД. Это дает водителям свободу действий, но одновременно с этим создает определенное неудобство, так владельцы авто не всегда могут сориентироваться по срокам.

Когда в Украине нужно переобувать свой автомобиль на зимнюю резину и почему этот важно, рассказали в материале Auto.bigmir.

Большинство экспертов считает, что зимнюю резину нужно ставить при наступлении первых морозов и снега. Некоторые считают, что зимы стали такие, что на хорошей летней резине можно покататься и до новогодних праздников.

Однако в большинстве стран Европы этот момент урегулирован в законодательстве и водители обязаны сменить шины на зимние в ноябре-декабре. На зимней резине нужно передвигаться до конца марта – начала апреля.

В Украине нет в законодательстве пунктов о смене шин и за невыполнение этого правила украинского водителя никто штрафовать не будет. Однако есть элементарный вопрос безопасности.

Эксперты рекомендуют менять шины на зимние в зависимости от погодных условий. Если температура воздуха опустилась до +5 градусов, а ночами уже около нуля или небольшие заморозки, то стоит сменить обувь своего железного коня.

С другой стороны, езда на зимней резине в более теплую погоду может частично ухудшить управляемость авто и повысить расход топлива.

Как отмечают эксперты, на зимней резине можно ездить при температуре не выше +10 градусов, поэтому стоит внимательно изучить прогноз погоды в вашем регионе и принять решение о смене шин, когда среднесуточная температура воздуха установится на этом режиме. В Украине такие показатели погоды обычно появляются во второй половине октября – начале ноября.