Когда в Украине нужно "переобуваться" на зимнюю резину: полезный лайфхак для водителей
Смена колес на зимние и наоборот в Украине не имеет каких-то строгих правил и не прописана в ПДД. Это дает водителям свободу действий, но одновременно с этим создает определенное неудобство, так владельцы авто не всегда могут сориентироваться по срокам.
Когда в Украине нужно переобувать свой автомобиль на зимнюю резину и почему этот важно, рассказали в материале Auto.bigmir.
Большинство экспертов считает, что зимнюю резину нужно ставить при наступлении первых морозов и снега. Некоторые считают, что зимы стали такие, что на хорошей летней резине можно покататься и до новогодних праздников.
Однако в большинстве стран Европы этот момент урегулирован в законодательстве и водители обязаны сменить шины на зимние в ноябре-декабре. На зимней резине нужно передвигаться до конца марта – начала апреля.
В Украине нет в законодательстве пунктов о смене шин и за невыполнение этого правила украинского водителя никто штрафовать не будет. Однако есть элементарный вопрос безопасности.
Эксперты рекомендуют менять шины на зимние в зависимости от погодных условий. Если температура воздуха опустилась до +5 градусов, а ночами уже около нуля или небольшие заморозки, то стоит сменить обувь своего железного коня.
С другой стороны, езда на зимней резине в более теплую погоду может частично ухудшить управляемость авто и повысить расход топлива.
Как отмечают эксперты, на зимней резине можно ездить при температуре не выше +10 градусов, поэтому стоит внимательно изучить прогноз погоды в вашем регионе и принять решение о смене шин, когда среднесуточная температура воздуха установится на этом режиме. В Украине такие показатели погоды обычно появляются во второй половине октября – начале ноября.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам "переобуть" авто на зиму станет дороже.