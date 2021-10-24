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У Карпатах почалася зима: намело снігу і мінусова температура (фото)

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Карпати, Неділя 24 жовтня 2021 20:15
У Карпатах почалася зима: намело снігу і мінусова температура (фото) Фото: у Карпатах випав сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24 жовтня, в Карпатах одну з найвищих вершин - гору Піп Іван Чорногірський замело снігом. При цьому у високогір'ї зафіксували справжні зимові морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 10:40 24.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -6°С, вітер південно-західний 3 м/с, хмарно з проясненнями", - йдеться в повідомленні.

Також опублікована фотографія, на якій видно сніг.

У Карпатах почалася зима: намело снігу і мінусова температура (фото)

Сніг у Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і після теплих днів очікується похолодання практично на всій території країни. Але є і приємна новина - вітер буде не такий сильний, а завдяки впливу приходить антициклону дощів практично не буде.

Ми також писали про те, що експерти розповіли українцям, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму. Більшість експертів вважають, що зимову гуму необхідно міняти на літню при настанні перших морозів і снігу.

Якщо температура повітря опустилася до +5 градусів, а ночами вже близько нуля або навіть невеликі заморозки, то краще поставити зимову гуму - це вбереже вас від ДТП.

При цьому не варто їздити на зимовій гумі, якщо температура повітря становить +10. Так що необхідно стежити за прогнозом погоди в цей час.

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