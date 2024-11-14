Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: "Бігають мурахи"

Тіна Кароль, яка нещодавно висловилася про свою політичну кар'єру , цього разу здивувала прихильників сміливими кадрами.

Який образ показала артистка та про що розповіла, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Новий образ Тіни Кароль

У блозі співачка поділилася серією знімків, на яких постала у спокусливому вбранні. Вона позувала у пальті на голе тіло, а під низ одягнула лише білосніжні колготки. Завершили сміливий аутфіт туфлі-човники, зібране у пучок волосся та легкий макіяж.

У підписі до фото Тіна вирішила прокоментувати тему кохання, ймовірно натякаючи на рядки зі своєї нової пісні: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".

Новий образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакція мережі

Підписники активно відреагували на такий контент від зірки і у коментарях продовжують залишати для неї купу компліментів. Ось деякі з них:

"Неймовірна"

"Ваші очі, цей погляд!"

"Називав милою диво-квіткою"

"Тендітна і водночас грайлива"

"Неперевершено вишукана королева"

"Яка ж прекрасна!"

"Розкішна"

"Що це за краса?"

"Я в захваті"

"Вау, дуже гарна"

"Ніжна, така якась замріяна"

"Неймовірні фото"

"Захоплююсь!"

Тіна Кароль показала спокусливий образ (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, нещодавно Кароль також ділилася сміливими фото, на яких постала у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни. Одяг підкреслив фігуру зірки, і на кадрах можна побачити, що вона обрала ефектні пози. Образ знаменитість доповнила легким макіяжем, а волосся зібрала у схожу до цієї зачіску.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль - 39-річна українська виконавиця, акторка і ведуча, солістка ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Після 2014 року вона відмовилася від виступів у Росії, а у лютому 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, виїжджала до Польщі, де створила Центр інформаційного спротиву.

У квітні 2022 співачці заборонили в'їзд на територію країни-агресорки РФ. Наразі зірка, як і чимало інших українських представників шоу-бізнесу, гастролює різними країнами, даючи благодійні концерти.