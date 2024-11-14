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Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: "Бігають мурахи"

Четвер 14 листопада 2024 09:20
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Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: "Бігають мурахи" Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Любов Блажко

Тіна Кароль, яка нещодавно висловилася про свою політичну кар'єру, цього разу здивувала прихильників сміливими кадрами.

Який образ показала артистка та про що розповіла, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Новий образ Тіни Кароль

У блозі співачка поділилася серією знімків, на яких постала у спокусливому вбранні. Вона позувала у пальті на голе тіло, а під низ одягнула лише білосніжні колготки. Завершили сміливий аутфіт туфлі-човники, зібране у пучок волосся та легкий макіяж.

У підписі до фото Тіна вирішила прокоментувати тему кохання, ймовірно натякаючи на рядки зі своєї нової пісні: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".

Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Новий образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакція мережі

Підписники активно відреагували на такий контент від зірки і у коментарях продовжують залишати для неї купу компліментів. Ось деякі з них:

  • "Неймовірна"
  • "Ваші очі, цей погляд!"
  • "Називав милою диво-квіткою"
  • "Тендітна і водночас грайлива"
  • "Неперевершено вишукана королева"
  • "Яка ж прекрасна!"
  • "Розкішна"
  • "Що це за краса?"
  • "Я в захваті"
  • "Вау, дуже гарна"
  • "Ніжна, така якась замріяна"
  • "Неймовірні фото"
  • "Захоплююсь!"

Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Тіна Кароль показала спокусливий образ (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, нещодавно Кароль також ділилася сміливими фото, на яких постала у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни. Одяг підкреслив фігуру зірки, і на кадрах можна побачити, що вона обрала ефектні пози. Образ знаменитість доповнила легким макіяжем, а волосся зібрала у схожу до цієї зачіску.

Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: &quot;Бігають мурахи&quot;Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль - 39-річна українська виконавиця, акторка і ведуча, солістка ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Після 2014 року вона відмовилася від виступів у Росії, а у лютому 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, виїжджала до Польщі, де створила Центр інформаційного спротиву.

У квітні 2022 співачці заборонили в'їзд на територію країни-агресорки РФ. Наразі зірка, як і чимало інших українських представників шоу-бізнесу, гастролює різними країнами, даючи благодійні концерти.

Тим часом Лілія Подкопаєва показала красуню-доньку, яку хрестила Ані Лорак.

А Завальська з "Алібі" назвала реальну причину розпаду гурту, в якому співала з рідною сестрою.

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