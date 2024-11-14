Кароль поразила смелыми фото и заговорила о любви: "Бегают мурашки"
Тина Кароль, которая недавно высказалась о своей политической карьере, на этот раз удивила поклонников смелыми кадрами.
Какой образ показала артистка и о чем рассказала, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Новый образ Тины Кароль
В блоге певица поделилась серией снимков, на которых предстала в соблазнительном наряде. Она позировала в пальто на голое тело, а под низ одела только белоснежные колготки. Завершили смелый аутфит туфли-лодочки, собранные в пучок волосы и легкий макияж.
В подписи к фото Тина решила прокомментировать тему любви, вероятно намекая на строчки из своей новой песни: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".
Новый образ Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Реакция сети
Подписчики активно отреагировали на такой контент от звезды и в комментариях продолжают оставлять для нее кучу комплиментов. Вот некоторые из них:
- "Невероятная"
- "Ваши глаза, этот взгляд!"
- "Называл милым чудо-цветком"
- "Хрупкая и одновременно игривая"
- "Непревзойденно изысканная королева"
- "Какая же прекрасная!"
- "Роскошно"
- "Что это за красота?"
- "Я в восторге"
- "Вау, очень хороша"
- "Нежная, такая какая-то в мечтах "
- "Невероятные фото"
- "Восхищаюсь!"
Тина Кароль показала соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, недавно Кароль также делилась смелыми фото, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне без нижнего белья. Одежда подчеркнула фигуру звезды, и на кадрах можно увидеть, что она выбрала эффектные позы. Образ знаменитость дополнила легким макияжем, а волосы собрала в похожую на эту прическу.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль - 39-летняя украинская исполнительница, актриса и ведущая, солистка ансамбля песни и танца ВСУ.
После 2014 она отказалась от выступлений в России, а в феврале 2022, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, выезжала в Польшу, где создала Центр информационного сопротивления.
В апреле 2022 года певице запретили въезд на территорию страны-агрессора РФ. Сейчас звезда, как и многие другие украинские представители шоу-бизнеса, гастролирует разными странами, давая благотворительные концерты.
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