Кароль поразила смелыми фото и заговорила о любви: "Бегают мурашки"

Тина Кароль, которая недавно высказалась о своей политической карьере , на этот раз удивила поклонников смелыми кадрами.

Какой образ показала артистка и о чем рассказала, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Новый образ Тины Кароль

В блоге певица поделилась серией снимков, на которых предстала в соблазнительном наряде. Она позировала в пальто на голое тело, а под низ одела только белоснежные колготки. Завершили смелый аутфит туфли-лодочки, собранные в пучок волосы и легкий макияж.

В подписи к фото Тина решила прокомментировать тему любви, вероятно намекая на строчки из своей новой песни: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".

Новый образ Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакция сети

Подписчики активно отреагировали на такой контент от звезды и в комментариях продолжают оставлять для нее кучу комплиментов. Вот некоторые из них:

"Невероятная"

"Ваши глаза, этот взгляд!"

"Называл милым чудо-цветком"

"Хрупкая и одновременно игривая"

"Непревзойденно изысканная королева"

"Какая же прекрасная!"

"Роскошно"

"Что это за красота?"

"Я в восторге"

"Вау, очень хороша"

"Нежная, такая какая-то в мечтах "

"Невероятные фото"

"Восхищаюсь!"

Тина Кароль показала соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, недавно Кароль также делилась смелыми фото, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне без нижнего белья. Одежда подчеркнула фигуру звезды, и на кадрах можно увидеть, что она выбрала эффектные позы. Образ знаменитость дополнила легким макияжем, а волосы собрала в похожую на эту прическу.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль - 39-летняя украинская исполнительница, актриса и ведущая, солистка ансамбля песни и танца ВСУ.

После 2014 она отказалась от выступлений в России, а в феврале 2022, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, выезжала в Польшу, где создала Центр информационного сопротивления.

В апреле 2022 года певице запретили въезд на территорию страны-агрессора РФ. Сейчас звезда, как и многие другие украинские представители шоу-бизнеса, гастролирует разными странами, давая благотворительные концерты.