ua en ru
Нд, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Центру не було, Майдан - це болото: що насправді було на місці сучасного Києва

Київ, Неділя 25 травня 2025 10:00
UA EN RU
Центру не було, Майдан - це болото: що насправді було на місці сучасного Києва Фото: на місці Майдану у Києві було болото (Getty Image)
Автор: РБК-Україна

Княже місто Київ часів Володимира Великого було зовсім не таким, як ми звикли його уявляти. Його площа не перевищувала 10 гектарів, а сучасні центральні райони - це колишні ліси та болота.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу РБК-Україна розповіла гідеса Тетяна Литвин.

Що було на місці центру Києва

За словами Тетяни Литвин, княже місто князя Володимира займало лише 10 гектарів. Пізніше Ярослав Мудрий значно розширив його межі - до 74 гектарів. Проте навіть тоді нинішній Хрещатик і Майдан Незалежності не були частиною міста.

"Майдан Незалежності - це було Козине болото. Це була околиця княжого Києва. Києва на Майдані не було. А на Хрещатику був ліс, де полювали київські князі", - зазначила вона.

Де ж був справжній центр Києва

Справжнє княже місто розташовувалося на Старокиївській горі - у межах сучасного Верхнього міста. Саме там знаходилися головні укріплення та резиденції князів. Сучасний центр Києва, хоч і є важливою частиною міста, історично формувався значно пізніше.

"У великий сучасний центр, звичайно, входить і княже місто Володимира, і розширене місто Ярослава Мудрого", - додала Тетяна Литвин.

Нагадаємо, сьогодні Київ святкує день міста. Що відомо про свято та чи скорочуватимуть комендантську годину - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також читайте про одну із перлин Києва - Ботанічний сад імені Гришка, який популярний серед жителів столиці, особливо у період цвітіння бузку.

Також ми писали про одну з головних святинь України - Києво-Печерську лавру, в якій і досі живуть монах УПЦ МП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
DAILY
Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мами вивозять 17-річних синів за кордон, але вони пишуть НМТ, – Михайло Винницький, МОН