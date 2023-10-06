Кармічні вузли 2023-2025: яким буде вплив на особисті зміни українців

Як кармічні вузли 2023-2025 вплинуть на особисті зміни

Виходячи зі слів Анастасії - ми вже можемо відчувати зміну вузлів. Оскільки це є кардинально нові енергії. Кожна людина зараз різко з одного переходитиме до іншого. Незвичайне самопочуття, зміна фокусу уваги. Наприклад, учора ви хотіли вийти заміж, а сьогодні передумали. Коли ви вчора хотіли будувати будинок, а завтра полетіли на пмж на Балі. Це коли вчора ви чайлдфрі, а сьогодні плануєте вагітність.

Але без наших зусиль працювати нам на благо нічого не буде. Тому астролог зазначає, щоб зайшло нове - старе має піти. А нове в нашому випадку заходить без запитань. Тому старе йде різко та несподівано. і на користь самої людини - розпрощатися з тими людьми та речами, які вже зжили своє у вашому житті.

Ті проблеми, які вас могли хвилювати велику кількість часу - зникають. Ви різко змінюєте свої бажання та фокус. Нові цілі та новий комфорт

Тому, за словами Анастасії, зараз відбувається різке "відривання" старого та різкий вхід нового.

Кармічні вузли 2023-2025 (фото: Getty images)

Що ми відчуваємо за таких змін

При цьому ми відчуваємо жорсткі емоційні гойдалки. Ми плаксиві, вразливі, і це нормально.

Астролог радить дати собі час на цей перехід. Він справді серйозний. Це нові масштабні зміни і в особистому плані, на світовому рівні. І те, що ви зараз емоційні чи вразливі - це окей.

Правила нових кармічних вузлів

З матеріалу про кармічні місячні вузли 2023-2025 , пам'ятаємо, що за ці зміни відповідає вісь Овен-Терези. Так ось, Овен - це воїн і він один. Це рішучість, упевненість. Саме такі енергії прийматимуться простором.

"Щоб ви зчитувалися, вам потрібно рухатися на повну. Це час для того, щоб почати заново, щоб просто встати і бігти, а не йти маленькими кроками. Це час коли клин клином. Це час, коли ти перебуваєш на дуже швидких швидкостях. Ти або з цими швидкостями нога в ногу або ти відстаєш і це твій вибір", - каже Анастасія.

Також астролог зазначає, що прострації немає. Ти або йдеш уперед, або назад. Стояти на місці - неможливо, адже весь світ рухається вперед. Якщо ти стоїш на місці, то автоматично йдеш назад.

А зараз це відчуватиметься на максимум, тому що Земля знаходить інші швидкості. Наш майданчик для життя на найближчі півтора року диктує нам особливі правила, де важливо бути у стані: "Я один зможу зробити все. Я в команді зможу зробити все".